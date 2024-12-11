В клубе «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян не сыграет в 2024 году

Хон Андер Мундуате, пресс-атташе «Реала Сосьедад», подтвердил, что полузащитник больше не сыграет в 2024 году.

Сегодня была его первая тренировка с основой за долгое время, и до нашей последней игры осталось всего десять дней. Будет трудно представить, как он сможет сыграть до конца 2024 года.