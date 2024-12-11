Хон Андер Мундуате, пресс-атташе «Реала Сосьедад», подтвердил, что полузащитник Арсен Захарян больше не сыграет в 2024 году.
Сегодня была его первая тренировка с основой за долгое время, и до нашей последней игры осталось всего десять дней. Будет трудно представить, как он сможет сыграть до конца 2024 года.
Я незря считаю Захаряна разбалованным и неискренним человеком. Конечно, он не за тем ехал в Испанию, чтобы играть, конечно нет. Его главная идея была как можно быстрей свалить из страны, а куда- без разницы. Я вспоминаю, как он, приехав в отпуск в Москву из Испании раздавал автографы сидя на трибуне и любуясь симим собой, наслаждаясь тем, что он уже "испанец". Он -юный карьерист, я заявляю это, как человек немолодой и знающий жизнь. Можно вспомнить, как он себя нервно вёл, когда сорвался его трансфер в Челси, он вообще бросил играть... С самого начала, у меня не было сомнений в его неудаче в Европе и сейчас нет .
Я незря считаю Захаряна разбалованным и неискренним человеком. Конечно, он не за тем ехал в Испанию, чтобы играть, конечно нет. Его главная идея была как можно быстрей свалить из страны, а куда- без разницы. Я вспоминаю, как он, приехав в отпуск в Москву из Испании раздавал автографы сидя на трибуне и любуясь симим собой, наслаждаясь тем, что он уже "испанец". Он -юный карьерист, я заявляю это, как человек немолодой и знающий жизнь. Можно вспомнить, как он себя нервно вёл, когда сорвался его трансфер в Челси, он вообще бросил играть... С самого начала, у меня не было сомнений в его неудаче в Европе и сейчас нет .