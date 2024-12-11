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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2024/2025

В клубе «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян не сыграет в 2024 году

вчера, 17:58

Хон Андер Мундуате, пресс-атташе «Реала Сосьедад», подтвердил, что полузащитник Арсен Захарян больше не сыграет в 2024 году.

Сегодня была его первая тренировка с основой за долгое время, и до нашей последней игры осталось всего десять дней. Будет трудно представить, как он сможет сыграть до конца 2024 года.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:18
в это РПЛ Захарян был одним из лучшим игроком.
однако в Примере совсем другие скорости, уровень сопротивления, да и игровое мышление выше. даже тренироваться не может на уровне середняка ЛЛ.
коротко говоря, оказался не готовым такому качеству футбола.
вот такой мышечный дискомфорт.
зато болельщикам достается чтиво о приключения в Испании Арсена Захаряна.
Capral
Capral
вчера в 20:35
протон.

как игрок- он давно не существует...
протон
протон
вчера в 20:30
Я уже и забыл, что такой игрок вообще существует.
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:50
Мир, Вашему Дому!!!
Есть ощущения, что в следущем году, он будет играть в России.)))
shlomo
shlomo
вчера в 19:37
Есть ощущение что он и в следующем году особо играть не будет...
Capral
Capral
вчера в 19:32, ред.
Анатолий Кандауров.

Я незря считаю Захаряна разбалованным и неискренним человеком. Конечно, он не за тем ехал в Испанию, чтобы играть, конечно нет. Его главная идея была как можно быстрей свалить из страны, а куда- без разницы. Я вспоминаю, как он, приехав в отпуск в Москву из Испании раздавал автографы сидя на трибуне и любуясь симим собой, наслаждаясь тем, что он уже "испанец". Он -юный карьерист, я заявляю это, как человек немолодой и знающий жизнь. Можно вспомнить, как он себя нервно вёл, когда сорвался его трансфер в Челси, он вообще бросил играть... С самого начала, у меня не было сомнений в его неудаче в Европе и сейчас нет .
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:31
За что деньги платят, непонятно...
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:54
Дай Бог чтобы в 2025 году сыграл хоть матч
Uberboss
Uberboss
вчера в 18:09
Реал Сосьедад кусает локти, такого игрока они еще не приобретали.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:08
Да судя по всему Захарян не для этого и ехал в Испанию. Повторяет карьеру Коко?
Гость
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