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Зюле получил травму и выбыл на долгий срок

вчера, 21:48

Защитник «Боруссии» Дортмунд Никлас Зюле получил травму голеностопа в матче Бундеслиги с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1). Главный тренер дортмундцев Нури Шахин дал комментарий по теме:

Никлас Зюле пропустит несколько месяцев. У него серьезное повреждение.

Вчера вечером я общался с Ники по телефону. Сначала нужно установить диагноз. Пока неясно, будет ли Зюле проходить консервативное лечение или перенесет операцию.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:44, ред.
...хороший игрок, при его телосложении очень подвижный защитник,
такой упитанный Карлсон, который живёт на крыше в Дортмунде, здоровья Коле...!!!
yg367gyt3b2t
yg367gyt3b2t
вчера в 22:10
Травма серьезная, главное чтобы на этом не закончить карьеру
Гость
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