Зюле получил травму и выбыл на долгий срок

Защитник «Боруссии» Дортмунд Никлас Зюле получил травму голеностопа в матче Бундеслиги с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1). Главный тренер дортмундцев Нури Шахин дал комментарий по теме:
Никлас Зюле пропустит несколько месяцев. У него серьезное повреждение.
Вчера вечером я общался с Ники по телефону. Сначала нужно установить диагноз. Пока неясно, будет ли Зюле проходить консервативное лечение или перенесет операцию.
такой упитанный Карлсон, который живёт на крыше в Дортмунде, здоровья Коле...!!!
такой упитанный Карлсон, который живёт на крыше в Дортмунде, здоровья Коле...!!!