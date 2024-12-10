Зюле получил травму и выбыл на долгий срок

Защитник «Боруссии» Дортмунд получил травму голеностопа в матче Бундеслиги с «Боруссией» Менхенгладбах (1:1). Главный тренер дортмундцев Нури Шахин дал комментарий по теме:

Никлас Зюле пропустит несколько месяцев. У него серьезное повреждение.

Вчера вечером я общался с Ники по телефону. Сначала нужно установить диагноз. Пока неясно, будет ли Зюле проходить консервативное лечение или перенесет операцию.