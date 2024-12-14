Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИспания. Примера 2024/2025

«Валенсия» рассматривает вариант с отставкой главного тренера Барахи

сегодня, 08:57

Руководство испанской «Валенсии» рассматривает вариант с отставкой 49-летнего главного тренера Рубена Барахи, в течение 10 лет выступавшего за «оранжевых» в качестве игрока.

За 17 туров Ла Лиги «летучие мыши» набрали 10 очков в 15 матчах и после поражения от прямого конкурента «Вальядолида» (0:1), а 13 декабря опустились на последнее (20-е) место турнирной таблицы.

По данным источника, в руководстве клуба колеблются между вариантами с немедленным увольнением специалиста и с продлением кредита доверия ещё на два матча Ла Лиги, в которых «Валенсия» встретится с конкурентами в борьбе за выживание «Эспаньолом» на выезде и «Алавесом» на своём поле.

Сообщается, что итоговое решение зависит от владельца клуба Питера Лима, которому нужно принимать во внимание, в том числе составляющую около € 5 млн компенсацию тренеру в случае увольнения.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЭкс-игрок «Сандерленда» Каттермол вошёл в тренерский штаб «Бристоль Роверс»
Вчера, 12:48
Аморим впервые высказался об уходе спортивного директора «Ман Юнайтед»
12 декабря
ОфициальноБывший тренер «Барселоны» продолжит карьеру в Китае
12 декабря
Официально«Сампдория» объявила о назначении нового главного тренера
11 декабря
ОфициальноСборная Катара объявила о смене главного тренера
11 декабря
ОфициальноОмари Тетрадзе — спортивный директор «Уфы»
10 декабря
Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 11:23, ред.
Во всем происходящем виноват далеко не тренер. Все началось с увольнения Пицци, продолжилось с Марселино и так далее. Пока владельцем клуба будет Лим - ничего хорошего ждать не стоит, ожидания которые были до приобретения клуба не оправдались. Сегунда и последующая продажа клуба, кажется единственным возможным вариантом "лечения" команды...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 09:02
С Валенсией что то надо делать. Некогда сильная команда находится на дне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 