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Аморим впервые высказался об уходе спортивного директора «Ман Юнайтед»

вчера, 15:51

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим впервые прокомментировал уход из клуба спортивного директора Дэна Эшуорта.

Первое, что я хочу сказать, это то, что с первого дня я чувствовал большую поддержку со стороны владельцев. От Омара [Беррада, генеральный директор], Дэна, Джейсона [Уилкокс, технический директор]. Дэн был частью этого, и я действительно чувствовал поддержку от Дэна.

Но это футбол, и иногда такое случается. Это случается с игроками, с тренерами. Я знаю, что ситуация не самая лучшая, но важно то, что мы продолжаем идти своим путём. Путь действительно ясен для всех, и я думаю, что это может произойти в футболе.

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Все комментарии
43h4mykzx9va
43h4mykzx9va
вчера в 16:21
Иногда лучше жевать, чем говорить, глядишь, за умного сойдешь.
twzysw8e89jv
twzysw8e89jv
вчера в 16:13
Может лучше бы пока ему было просто промолчать
Гость
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