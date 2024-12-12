Аморим впервые высказался об уходе спортивного директора «Ман Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» впервые прокомментировал уход из клуба спортивного директора .

Первое, что я хочу сказать, это то, что с первого дня я чувствовал большую поддержку со стороны владельцев. От Омара [Беррада, генеральный директор], Дэна, Джейсона [Уилкокс, технический директор]. Дэн был частью этого, и я действительно чувствовал поддержку от Дэна.

Но это футбол, и иногда такое случается. Это случается с игроками, с тренерами. Я знаю, что ситуация не самая лучшая, но важно то, что мы продолжаем идти своим путём. Путь действительно ясен для всех, и я думаю, что это может произойти в футболе.