«Майнц» нанёс «Баварии» первое поражение в сезоне в Бундеслиге

«Майнц» обыграл «Баварию» в матче 14-го тура Бундеслиги (2:1).
На 41-й минуте Дже-Сон Ли вывел хозяев поля вперёд, а на 60-й сделал дубль. В составе мюнхенской команды голом отметился Лерой Сане на 87-й.
«Майнц» занимает 6-е место в чемпионате Германии (22 очка). «Бавария» лидирует (33 балла).
гол Сане случился нелогичным))) первый удар Баварии и сразу гол.
жаль, что не получился гол Буркарда за его потрясающий дриблинг!
гол стал бы украшением года.
гол Сане случился нелогичным))) первый удар Баварии и сразу гол.
жаль, что не получился гол Буркарда за его потрясающий дриблинг!
гол стал бы украшением года.
Бавария смотрелась очень статично, мало было динамики, а остроумных ходов не было вообще. Часто переходили на навесы, видимо забывая, что Кейна в штрафной нет. Все подступы к штрафной, Майнц умело блокировал, а у баварцев, элементарно не хватало импровизации в атакующих действиях, чтобы разнообразить атаку и удивить соперника.
Ну а второй гол- это вообще, нечто. Банальный прострел в штрафную пришел после очевидной невнимательности и нерасторопности защитников Баварии и вратаря. Очень мне напомнила сегодня оборона Баварии прошлый страшный сезон. Гол Сане несколько скрасил горечь поражения, но и только. Сам же, Сане, практически был незаметин... Этот матч оставил много вопросов по игре Мюнхена.
Сегодня появилась статья: "Leroy Sane beim FC Bayern ohne Zukunft"? Еще не читал, да и признаться настоения большого нет. Если и дальше команда будет так играть, то второе подряд чемпионство Байера не за горами.
Бавария смотрелась очень статично, мало было динамики, а остроумных ходов не было вообще. Часто переходили на навесы, видимо забывая, что Кейна в штрафной нет. Все подступы к штрафной, Майнц умело блокировал, а у баварцев, элементарно не хватало импровизации в атакующих действиях, чтобы разнообразить атаку и удивить соперника.
Ну а второй гол- это вообще, нечто. Банальный прострел в штрафную пришел после очевидной невнимательности и нерасторопности защитников Баварии и вратаря. Очень мне напомнила сегодня оборона Баварии прошлый страшный сезон. Гол Сане несколько скрасил горечь поражения, но и только. Сам же, Сане, практически был незаметин... Этот матч оставил много вопросов по игре Мюнхена.
Сегодня появилась статья: "Leroy Sane beim FC Bayern ohne Zukunft"? Еще не читал, да и признаться настоения большого нет. Если и дальше команда будет так играть, то второе подряд чемпионство Байера не за горами.