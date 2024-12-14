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«Майнц» нанёс «Баварии» первое поражение в сезоне в Бундеслиге

сегодня, 19:24
МайнцЛоготип футбольный клуб Майнц2 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Майнц» обыграл «Баварию» в матче 14-го тура Бундеслиги (2:1).

На 41-й минуте Дже-Сон Ли вывел хозяев поля вперёд, а на 60-й сделал дубль. В составе мюнхенской команды голом отметился Лерой Сане на 87-й.

«Майнц» занимает 6-е место в чемпионате Германии (22 очка). «Бавария» лидирует (33 балла).

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 19:44
Так и хотелось воскликнуть- "Поздравляю, Бавария Тухеля вернулась"! Отвратительная игра Баварии и совсем непохожая, на те, весёлые, содержательные игры команды в предыдущих турах. Майнц традиционно неприятный соперник для мюнхенцев. Проигрывала Бавария Майнцу и при Нагеле, и при Тухеле... А сегодня, весь 1-й тайм хозяева поля давили соперника удушающим прессингом, отвовевали полностью центр поля и играли, я бы даже сказал по спортивному нагло. Вобщем, больше работали, чем играли...

Бавария смотрелась очень статично, мало было динамики, а остроумных ходов не было вообще. Часто переходили на навесы, видимо забывая, что Кейна в штрафной нет. Все подступы к штрафной, Майнц умело блокировал, а у баварцев, элементарно не хватало импровизации в атакующих действиях, чтобы разнообразить атаку и удивить соперника.

Ну а второй гол- это вообще, нечто. Банальный прострел в штрафную пришел после очевидной невнимательности и нерасторопности защитников Баварии и вратаря. Очень мне напомнила сегодня оборона Баварии прошлый страшный сезон. Гол Сане несколько скрасил горечь поражения, но и только. Сам же, Сане, практически был незаметин... Этот матч оставил много вопросов по игре Мюнхена.

Сегодня появилась статья: "Leroy Sane beim FC Bayern ohne Zukunft"? Еще не читал, да и признаться настоения большого нет. Если и дальше команда будет так играть, то второе подряд чемпионство Байера не за горами.
shur
shur
сегодня в 19:42, ред.
"Майнц"....?!?! Это где? Это как? Это почему? ...Вот тебе бабушка и Юрьев День...! Хотя и он прошёл, да и Бавария легла! Алис капут,однако!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:38
Бавария обычная команда, которая может проиграть любому....
ABir
ABir
сегодня в 19:32
Обидный рикошет лишил мюнхенцев запланированных очков в матче с Майнцем.
112910415
112910415
сегодня в 19:31
подобная встряска полезна для Баварии !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:29
Баварии еще повезло)) могли и разгром получит, и всухую даже разгром.
гол Сане случился нелогичным))) первый удар Баварии и сразу гол.
жаль, что не получился гол Буркарда за его потрясающий дриблинг!
гол стал бы украшением года.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:24
Может хоть немного интриги появится в Бундеслиге)) спасибо Майнцу)))
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