«Майнц» нанёс «Баварии» первое поражение в сезоне в Бундеслиге

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сегодня, 19:24

«Майнц» обыграл «Баварию» в матче 14-го тура Бундеслиги (2:1).

На 41-й минуте Дже-Сон Ли вывел хозяев поля вперёд, а на 60-й сделал дубль. В составе мюнхенской команды голом отметился Лерой Сане на 87-й.

«Майнц» занимает 6-е место в чемпионате Германии (22 очка). «Бавария» лидирует (33 балла).