«Манчестер Сити» нашёл замену Родри

Полузащитник «Валенсии» Пепелу попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
«Горожане» видят в нем замену травмированному Родри.
МС надеется подписать игрока за 25 миллионов евро, стоимость отступных за хавбека составляет 100 миллионов.
Полузащитник «Валенсии» Пепелу попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
«Горожане» видят в нем замену травмированному Родри.
МС надеется подписать игрока за 25 миллионов евро, стоимость отступных за хавбека составляет 100 миллионов.
остальные что делают на поле тогда?!
понятно, впереди много работы, думаю, Пеп начнет заново строить команду
как минимум , за 3 трансферных окон будут закупки МС
остальные что делают на поле тогда?!
понятно, впереди много работы, думаю, Пеп начнет заново строить команду
как минимум , за 3 трансферных окон будут закупки МС