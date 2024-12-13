Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Сити» нашёл замену Родри

сегодня, 10:16

Полузащитник «Валенсии» Пепелу попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

«Горожане» видят в нем замену травмированному Родри.

МС надеется подписать игрока за 25 миллионов евро, стоимость отступных за хавбека составляет 100 миллионов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Реал Сосьедад» крупно обыграл киевское «Динамо» в матче Лиги Европы
Сегодня, 01:06
«Лион» одержал победу над «Айнтрахтом» в результативном матче Лиги Европы
Сегодня, 01:03
«Лацио» переиграл «Аякс» в матче Лиги Европы
Сегодня, 01:00
«Рейнджерс» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче Лиги Европы
Сегодня, 00:57
Чалов забил за ПАОК в Лиге Европы и помог клубу разгромить «Ференцварош»
Вчера, 22:57
«Рома» разгромила «Брагу» в матче Лиги Европы
Вчера, 22:48
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:08
опять про равноценных Родри?!
остальные что делают на поле тогда?!
понятно, впереди много работы, думаю, Пеп начнет заново строить команду
как минимум , за 3 трансферных окон будут закупки МС
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:52
Игроками Манчестер Сити укомплектован хорошо и без Пепелу. Лучше бы начали искать замену главному тренеру... Гвардиола просто подавлен последними результатами команды и сейчас он просто не в состоянии работать с таким сложным коллективом... Пеп бодрится, пока, но уже заговаривается - порой несет откровенную чушь... Его время стремительно уходит, он становится лишним и опасным...
sihafazatron
sihafazatron ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 10:29
Это сумма отступных, это же Испания. Не думаю, что найдется клуб, который заплатит столько)))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 10:28
100 млн за непонятно кого это много.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:26
Кого только не называют уже.....
Я больше верю, что возьмут Бруно из Ньюкасла
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 