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«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Холандом на 9,5 лет

вчера, 12:03

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2034 года.

Норвежский футболист выступает за английскую команду с 2022-го.

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Холандом на 9,5 лет

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:07
За это время одно поколение почти школу закончит...
Realistroni
Realistroni
вчера в 17:41
Через 9,5 лет он Реалу не нужен будет
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:07
И не говори. Действительно, как-то, всё по нашему, по советски трогательно и просто...
Спасибо, Санёк, тронуло меня твоё сообщение!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:05
...как по родному,по советски написано и клички спартачей и события,всплакнул!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:02
...и продолжение...!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:01
...Сергей Шмитько журналист 11 января 90 сто стукнуло!
Incredulous
Incredulous
вчера в 17:00
Холанда понять не трудно, обеспечить себе практически пожизненное пребывание в топ-клубе, с очень солидным заработком. Если переходить в другой клуб, то придётся напрягаться, доказывать свою профпригодность и т.д. А тут можно 5-7-10 матчей не забивать, а тебя всё равно считают супер-звездой, ещё и деньгами в тебя бросают.

Но вот Ман Сити понять уже трудней. Игрок, который крайне не стабилен, который абсолютно не лидер, который показал, что полностью зависим от команды, который очень часто растворяется в важных матчах... Зачем это Сити? Такое впечатление, что из Холанда пытаются искусственно вылепить мега-звезду во что бы то ни стало. Но без футбольного интеллекта, коим обделён норвежец, это вряд ли получится.
Capral
Capral ответ shur (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:51
Симоняна узнал- первый справа. Якушина на обложке тоже узнал. А вот, человека с книгой не знаю, и состав Спартака с кубком страны, тоже не узнаю...
Guankin
Guankin ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:47
Его отец играл за Сити, почему бы и нет. Уверен, у него была куча других интересных предложений.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:46
Дружище, в Германии, крайне редко освещают в прессе иностранные футбольные дела ,но даже здесь, на это обратили внимание, и я неудивлен...)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:43
...а ведь и правда,ничего подобного вроде бы и не было, на слуху!
Данке Минхерц.....!!!
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:22
С учётом того как они в прошлом году в догги стайле все 120 минут терпели атаки Сити, то пожалуй, да, достижение)
Igo0rek
Igo0rek ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:21
Хахахаха продолжай верить в то, что играть за Манчестер Сити можно только ради денег.
Igo0rek
Igo0rek ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:20
Голы Реалу это какое-то супер достижение?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:15
О, по схеме Челси продлили 😁 сейчас и другие подхватят
4RT
4RT
вчера в 16:10
Оптимисты😁
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 14:27
9,5 лет без права "переписки" с Пересом.. 🤭
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 14:24
Не думаю, что Холанд останется столько лет а футболе вообще.
Ну и в МС не задержится. Лично я в этого игрока не верю: эра больших и тяжёлых проходит, футбол становится более быстрым и маневренным, а 20 лет срок очень большой в футболе.
Продадут, уверен в этом.
Как не верил, так и не верю в этого ,,большого , мощного по габаритам игрока"- не более того.
Capral
Capral
вчера в 14:23
"So etwas hat es noch nie gegeben".
Это мнение немецких СМИ, если кому интересно. Я не читал, мне без разницы, да и времени нет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:07
Ничего себе контрактик.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:41
И отступный стопицот миллиардов?
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:31
Это же за сколько Перцу придется его выкупать если чЁ?)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:20
Почему Холанд продлил контракт именно до 2034-го? Кажется, тут кое-что зашифровано...:)))))
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:11
9 лет это не перебор??? Так игрок же может сбавить требования к самому себе?!
Может, Сити всё же грозит трансферный бан, вот и закупаются молодыми игроками и Холланду дали долгосрочный контракт, может еще кому из лидеров дадут подобные контракты???
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:09
Согласен)
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 13:04
Только явные Хейтеры могли верить и надеется, что сити отправят в шип. Отделаются штрафом и возможно баном на трансферы
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:03
через 9,5 лет забьет в ворота какого-нибудь Аль-Патеха
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:55
Вынесли приговор, - Пожизненно ☝️😜
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:55, ред.
"Так не доставайся же ты никому!" - Подумал Шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян — владелец футбольного клуба «Манчестер Сити», довольно держа в руках только что подписанный Холандом контракт.)
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:52
Плюсом может его и ещё заверили в том, что Сити не накажут, иначе зачем такому таланту подписывать долгосрочный контракт, что косвенно может говорить о том, что Сити ничего не грозит и владельцы контролируют ситуацию, в скором времени угостят футбольных чиновников балдой)))
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