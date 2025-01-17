«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Холандом на 9,5 лет

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продлил контракт с клубом.
Новое соглашение рассчитано до лета 2034 года.
Норвежский футболист выступает за английскую команду с 2022-го.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продлил контракт с клубом.
Новое соглашение рассчитано до лета 2034 года.
Норвежский футболист выступает за английскую команду с 2022-го.
потом можно и за реал, и за барсу, и за саудовских топ-клубов)))
еще одна новость. Мармуш в МанСити.
Романо подтверждает.
Витор Рейс, Хусанов… а теперь и Мармуш.
и это только начало.
проблемные позиции еще закрыты, нам нужен опорник и пр.защитник.
потом можно и за реал, и за барсу, и за саудовских топ-клубов)))
еще одна новость. Мармуш в МанСити.
Романо подтверждает.
Витор Рейс, Хусанов… а теперь и Мармуш.
и это только начало.
проблемные позиции еще закрыты, нам нужен опорник и пр.защитник.
не стабилен, уверенности, что в каждой игре решать будет,никакой!
А с другой стороны,хорошо пристроился АПЛ,МС, заработок,известность! Грядут перемены, Я не вижу его как лидера,как Глыбу (только физически),как спасителя в нужный момент,в нужное время, а тут контракт долгосрочный ещё какой!!!
И кто там будет у руля,во как!?!?!?
не стабилен, уверенности, что в каждой игре решать будет,никакой!
А с другой стороны,хорошо пристроился АПЛ,МС, заработок,известность! Грядут перемены, Я не вижу его как лидера,как Глыбу (только физически),как спасителя в нужный момент,в нужное время, а тут контракт долгосрочный ещё какой!!!
И кто там будет у руля,во как!?!?!?