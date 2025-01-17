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Холанд подписал новый контракт с «Манчестер Сити»

вчера, 11:51

По информации источника, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продлил контракт с клубом.

Соглашение рассчитано до 2034 года. Все пункты об отступных удалены.

Норвежский футболист выступает за английскую команду с лета 2022-го.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:52, ред.
2 октября 2022, 11:09 Отец Холанда: "Эрлинг хочет поиграть во всех лигах – максимум по 3-4 года в каждой" .....

На 9,5 лет? Это вообще законно?... если мне не изменяет память, то Регламент ФИФА по статусу и переходам игроков устанавливает максимальный срок действия контракта для футболиста-профессионала — 5 лет. Для футболиста-профессионала, не достигшего 18 лет, — 3 года.... или это контракт имени Боули ????

Пи.Си. Наверное Холланд не понял, что подписал контракт с Сити аж до 2034 года. Договор был составлен на арабском языке, шейхи ему заявили, что это его премия и надо просто поставить свою подпись....:))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:49, ред.
Манчестер Сити хорошо подстраховался... Теперь Холланд не сможет выкручивать руки клубу, как, в свое время, делал Мбаппе в ПСЖ. Теперь издевательство возможно будет только в одностороннем порядке. Одним словом Эрлинг продал душу дьяволу.
112910415
112910415
вчера в 12:24
детские игры с финансами
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:12
Школа Челси)) у них контракты на долгие сроки подписывают)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 12:08
Месси уже заключал такой с Барселоной, жизнь быстро пролетела, когда в ПСЖ переходил
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:00
Пожизненный контракт... играть будет вечно...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 11:57, ред.
Холанд подписал новый контракт с «Манчестер Сити» на 9,5 лет

А говорили рабство отменили
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:54
Ну всё , назад дороги уже нет.
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