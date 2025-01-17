Холанд подписал новый контракт с «Манчестер Сити»

По информации источника, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продлил контракт с клубом.
Соглашение рассчитано до 2034 года. Все пункты об отступных удалены.
Норвежский футболист выступает за английскую команду с лета 2022-го.
По информации источника, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продлил контракт с клубом.
Соглашение рассчитано до 2034 года. Все пункты об отступных удалены.
Норвежский футболист выступает за английскую команду с лета 2022-го.
А говорили рабство отменили
А говорили рабство отменили
На 9,5 лет? Это вообще законно?... если мне не изменяет память, то Регламент ФИФА по статусу и переходам игроков устанавливает максимальный срок действия контракта для футболиста-профессионала — 5 лет. Для футболиста-профессионала, не достигшего 18 лет, — 3 года.... или это контракт имени Боули ????
Пи.Си. Наверное Холланд не понял, что подписал контракт с Сити аж до 2034 года. Договор был составлен на арабском языке, шейхи ему заявили, что это его премия и надо просто поставить свою подпись....:))))
На 9,5 лет? Это вообще законно?... если мне не изменяет память, то Регламент ФИФА по статусу и переходам игроков устанавливает максимальный срок действия контракта для футболиста-профессионала — 5 лет. Для футболиста-профессионала, не достигшего 18 лет, — 3 года.... или это контракт имени Боули ????
Пи.Си. Наверное Холланд не понял, что подписал контракт с Сити аж до 2034 года. Договор был составлен на арабском языке, шейхи ему заявили, что это его премия и надо просто поставить свою подпись....:))))