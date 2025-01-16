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Деулофеу и «Удинезе» расторгли контракт

вчера, 22:14

Нападающий Жерар Деулофеу и «Удинезе» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Футболист уже два года не играет из-за последствий разрыва крестообразной связки колена.

Игрок сообщил, что «если и вернется в футбол, то только в этих же цветах».

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sv_1969
sv_1969
вчера в 22:46
Травмы не дали парню раскрыться полностью
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:43
Барселона. Уотфорд. Эвертон. Удинезе.
за Эвертон играл топово. а когда Деулофеу в ударе, то он был способен одним касанием решить судьбу матча. в Эвертоне Деу представлял собой пример беспросветного единала, который мечтал гордой походкой в стиле Месси войти в штрафную и уложить мяч в сетку...и чтобы за ним лежали и корчились все защитники противника, не сумевшие просчитать его финты и дриблинг))
связка Деулофеу-Лукаку творила магию.
теперь вот завершение карьеры.
Vea
Vea
вчера в 22:40, ред.
Очень жаль парня. Технарь и с интеллектом всё в порядке. Жаль, что травмы угробили карьеру.
Гость
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