Нападающий Жерар Деулофеу и «Удинезе» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Футболист уже два года не играет из-за последствий разрыва крестообразной связки колена.
Игрок сообщил, что «если и вернется в футбол, то только в этих же цветах».
за Эвертон играл топово. а когда Деулофеу в ударе, то он был способен одним касанием решить судьбу матча. в Эвертоне Деу представлял собой пример беспросветного единала, который мечтал гордой походкой в стиле Месси войти в штрафную и уложить мяч в сетку...и чтобы за ним лежали и корчились все защитники противника, не сумевшие просчитать его финты и дриблинг))
связка Деулофеу-Лукаку творила магию.
теперь вот завершение карьеры.
за Эвертон играл топово. а когда Деулофеу в ударе, то он был способен одним касанием решить судьбу матча. в Эвертоне Деу представлял собой пример беспросветного единала, который мечтал гордой походкой в стиле Месси войти в штрафную и уложить мяч в сетку...и чтобы за ним лежали и корчились все защитники противника, не сумевшие просчитать его финты и дриблинг))
связка Деулофеу-Лукаку творила магию.
теперь вот завершение карьеры.