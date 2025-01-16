Деулофеу и «Удинезе» расторгли контракт

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вчера, 22:14

Нападающий и «Удинезе» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Футболист уже два года не играет из-за последствий разрыва крестообразной связки колена.

Игрок сообщил, что «если и вернется в футбол, то только в этих же цветах».