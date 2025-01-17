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«Барса» хочет сделать Ямаля самым высокооплачиваемым игроком

вчера, 20:23

По информации источника, «Барселона» осознает, что рано или поздно придется начать платить вингеру Ламину Ямалю больше всех в команде.

Однако руководство хочет сделать рост зарплаты поэтапным, чтобы в будущем не возникло новых проблем с финансовыми правилами.

Нельзя давать 15 млн евро чистыми 17-летнему парню, потому что в 23 года он может запросить вдвое больше.

Поэтому сейчас главная задача «Барселоны» – убедить Ямаля и Жорже Мендеша, его агента, в том, что лучше постепенно улучшать условия контракта, а не ставить под угрозу устойчивость экономики клуба.

В качестве примера приводится ситуация с Лионелем Месси и его высокой зарплатой, которую в определенный момент каталонцы уже просто не могли себе позволить.

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wphyw2fnyexv
wphyw2fnyexv
вчера в 21:29
Вряд-ли они его удержат лет через пять,урок с Месси их не научил
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:54
Барселона не настолько богатая команда, чтобы удержать Ямаля только деньгами. Этим путём она уже пыталась сохранить Месси. В результате клуб по уши залез в долги, а Лионель всё равно ушёл.
Вещий
Вещий
вчера в 20:30
То есть буквально: мы не можем тебе платить столько, сколько ты заслуживаешь сейчас, чтобы не платить тебе через 5 лет еще больше, если ты будешь прогрессировать.... " Нельзя давать..." такие деньги, зато некоторые клубы с удовольствием купят и зарплатой хорошей обеспечат. С какого перепуга он должен получать меньше Фати, который даже и не появляется на поле, бегает по арендам, при этом его зп 14 лямов. Слишком хитропопые в Барсе. Как Фати выдать контракт, так они сразу пожалуйста, а как здесь - так начинают схемы придумывать....
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:25
Одним словом - жлобы!
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