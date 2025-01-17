Холанд станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который сегодня продлил контракт с «горожанами» до 2034 года.
Он будет зарабатывать £ 500 000 в неделю и, таким образом, станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ.
Ранее в СМИ появилась информация, что на текущий момент норвежский форвард является вторым самым высокооплачиваемым игроком АПЛ после одноклубника Кевина Де Брюйне, зарабатывающего £ 20,8 млн в год.
Интересно, за трансфермаркт поставил ему ценник в 200 млн евро?
Интересно, за трансфермаркт поставил ему ценник в 200 млн евро?
Удивительно .Видимо, сделан он из драгоценного дерева. Но, господа, дерева!
Удивительно .Видимо, сделан он из драгоценного дерева. Но, господа, дерева!
голодают, везде постоянные конфликт интересов , у меня пенсии 30-тка, а какой то дылда в золоте купаться будет!!!
голодают, везде постоянные конфликт интересов , у меня пенсии 30-тка, а какой то дылда в золоте купаться будет!!!