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Холанд станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ

вчера, 17:45

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который сегодня продлил контракт с «горожанами» до 2034 года.

Он будет зарабатывать £ 500 000 в неделю и, таким образом, станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что на текущий момент норвежский форвард является вторым самым высокооплачиваемым игроком АПЛ после одноклубника Кевина Де Брюйне, зарабатывающего £ 20,8 млн в год.

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:00
Даже лучшие игроки в истории АПЛ офигели, думаю, от такой новости…
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:26
Обалдеть, в команде замыкающей первую восмерку, парню, который только дураков заталкивает слабому сопернику
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 22:15
А теперь в бигмаках плиз, т. Е. С учетом инфляции. В девяностые была песня про миллион долларов и что больше нечего хотеть. А сейчас если двадцатилетний поет про лям, то, вероятно, хочет прожить еще лет 50. А это значит, будет тратить 20000 баксов в год. Что не много. А если нет квартиры машины дачи женщин путеществия образование детей - и это все придется покупать, то и вовсе надо будет тратить ну хотя бы сорок тыщ первые лет 8, а в конце жизни лет двадцать сушить сухари, тк баксы обесцениваются в два раза каждые лет 15. Плюс, период благополучия в мире закончился, то есть инфляция будет больше, долговечность товаров меньше, а качество услуг, риск для здоровья и вероятность быть ограбленным выше. Следовательно, двадцатилетний человек может считаться обеспеченным, если у него кроме имущества тупо на карте 1'5-2 ляма бакслв по курсу (в рублях это ж еще выше риск потерь). А богатство - оно вообще тогда от пяти лямов начинается в таком случае
Michael James Owen
Michael James Owen
вчера в 21:50
лес сегодня ценится
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 21:48
Он деревянный. Андердогам забивает только
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:44
Это за то что он пропадает в самых важных матчах?
Интересно, за трансфермаркт поставил ему ценник в 200 млн евро?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:09
В 2009-м, прогулка на гондоле стоила 100евро в час. Сейчас, вероятно еще дороже.
ssspartak
ssspartak ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:41
Это был риторический вопрос)) на него не нужен ответ. Понятное дело, что виной инфляция и агенты. Всё равно спасибо за понимание!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 20:33, ред.
Гондола в Венеции стоит более 100000 евро..., и состоит из более десяти пород дерева. Но несмотря на это окупаемость посудины имеет место быть. Думаю что "деревянный" Холланд по этой части также успеет в МС самортизировать свою стоимость.
shur
shur ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:48
...какой рост,таков и заработок...! Шучю, Я так Бро!
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:33
Перестань, Володя.))) Я просто- старый, злой и память у меня хорошая. Ахахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:30
Какой же ты злой, Виктор!!!))
Capral
Capral ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 19:30
Когдато и Пеле стоил всего 7тыс., долларов, а сейчас на эти деньги и газировки не купишь... Ну и конечно, сравнение, тупого и неотесанного мужлана Холанда с умницей и технарём Анри, право же- ни в какие ворота не лезет, даже в футбольные.)))
allemz
allemz ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:26
Дылда? Ну смешно, очень смешно. Откуда такая неприязнь по финансовому признаку?
sihafazatron
sihafazatron ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 19:25
Анри был намного круче, но щас цены и зп выросли в разы по сравнению с тем временем. Когда-то и Марадона получал наверно меньше, чем щас Дзюба))
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:23
От старика Левандовский больше пользу было бы чем деревянный Холланд.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 19:18
Вероятность того, что а ближайшее время наступит глубокое разочарование этой сделкой очень велика. Холанд не тот футболист, который будет тянуть команду вверх: класс не тот! Какое-то помутнение разума у руководства клуба. Такие суммы за очень зависимого от партнеров Холанда !!!???
Удивительно .Видимо, сделан он из драгоценного дерева. Но, господа, дерева!
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:06
Господи, почему он? Неужели Тьери Анри был не таким достойным нападающим ?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:05
А говорят, что крепостное право отменили, а тут 10 лет каторги! И вроде как он в Мадрид намылился? Значит не взяли, не подошёл. Ну что ж пусть теперь в ЧШ проедает свой космический гонорар!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:53
Мир сошел с ума... Не туда он катится...
Capral
Capral
вчера в 18:51
Такой тупой и ограниченный футболист и так дорого стоит. Невероятно...
allemz
allemz ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:50
Оба сейчас играют на лямов 50 не больше
shur
shur
вчера в 18:33, ред.
" Он будет зарабатывать £ 500 000 в неделю !" В Африке дети
голодают, везде постоянные конфликт интересов , у меня пенсии 30-тка, а какой то дылда в золоте купаться будет!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:32
В переводе на нормальные футбольные деньги — чуть больше 30 миллионов евро в год... это чуть поменьше чем у Мбаппе в Мадриде и копейки на фоне звездных пенсионеров в Саудовской Аравии.... Но это наверное без учёта налогов, тогда чистыми в 2 раза меньше получается, но тоже одна из самых больших зарплат в европейском футболе. Главное что одной потенциальной сагой в ТО будет меньше, особенно про интерес полуживой Барсы к Холанду, как и про Реал, которому до сих пор нужен профильный ЦФ экстра-класса....
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:18
Сколько не плати - один хрен всё пропьёт!
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:14
Да уж , даже если чисто гипотетически представить , что Эрлинг "спустил" всё ,что до этого заработал, то ему достаточно продержатся 2 недели и оп... он опять фунтовый миллионер , ну ладно, и ещё дня три на налоги...)
sv_1969
sv_1969 ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:56
Прочитал Вш пост и полез на трансфермаркт посмотреть сколько стоит черепашка! Всего то блин 160)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:50
Есть возможность платят,,, зарплаты заоблачные...
allemz
allemz
вчера в 17:50
Холанд по трансфермаркту 200 лямов стоит, вот тут я прифигел))
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