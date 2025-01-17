Холанд станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ

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вчера, 17:45

Нападающий «Манчестер Сити» , который сегодня продлил контракт с «горожанами» до 2034 года.

Он будет зарабатывать £ 500 000 в неделю и, таким образом, станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории АПЛ .