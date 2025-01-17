Переход Коло Муани в «Ювентус» на правах аренды затягивается

Форвард ПСЖ Рандаль Коло Муани прибыл в Турин в среду и уже успел пройти медосмотр для перехода в «Ювентус».
Однако сделка официально не закрыта, поскольку ПСЖ должен решить техническую проблему.
У парижан в аренде 6 футболистов первой команды, что является максимально допустимым лимитом.
Чтобы оформить переход француза, нужно освободить один слот – аренду одного из шести игроков надо прервать или полноценно продать игрока.
Отмечается, что сделка не находится под угрозой срыва. В Турине ждут, когда ПСЖ пришлет документацию – ее поступление возможно в ближайшие часы или в субботу.