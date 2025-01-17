Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

Переход Коло Муани в «Ювентус» на правах аренды затягивается

вчера, 22:20

Форвард ПСЖ Рандаль Коло Муани прибыл в Турин в среду и уже успел пройти медосмотр для перехода в «Ювентус».

Однако сделка официально не закрыта, поскольку ПСЖ должен решить техническую проблему.

У парижан в аренде 6 футболистов первой команды, что является максимально допустимым лимитом.

Чтобы оформить переход француза, нужно освободить один слот – аренду одного из шести игроков надо прервать или полноценно продать игрока.

Отмечается, что сделка не находится под угрозой срыва. В Турине ждут, когда ПСЖ пришлет документацию – ее поступление возможно в ближайшие часы или в субботу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Челси» интересуется полузащитником «Боруссии» Дортмунд
Вчера, 22:09
МЮ рассчитывает подписать Дьёкереша летом
Вчера, 21:59
Официально«Айнтрахт» подтвердил, что Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити»
Вчера, 21:31
СлухиСтало известно, какую зарплату будет получать Мармуш в «Манчестер Сити»
Вчера, 20:30
СлухиМЮ не продал Гарначо «Наполи» за 50 млн евро
Вчера, 20:27
Слухи«Ливерпуль» хочет бесплатно подписать Киммиха
Вчера, 20:11
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:35
В общем бюрократы "пашут в полный рост"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 