Переход Коло Муани в «Ювентус» на правах аренды затягивается

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вчера, 22:20

Форвард ПСЖ прибыл в Турин в среду и уже успел пройти медосмотр для перехода в «Ювентус».

Однако сделка официально не закрыта, поскольку ПСЖ должен решить техническую проблему.

У парижан в аренде 6 футболистов первой команды, что является максимально допустимым лимитом.

Чтобы оформить переход француза, нужно освободить один слот – аренду одного из шести игроков надо прервать или полноценно продать игрока.