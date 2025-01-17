Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

«Айнтрахт» подтвердил, что Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити»

вчера, 21:31
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Пресс-служба «Айнтрахта» сообщила, что полузащитник Омар Мармуш не сыграет в сегодняшнем матче Бундеслиги против «Боруссии» Дортмунд.

Футболист не попал в заявку, потому что ведёт переговоры с другим клубом. СМИ сообщают, что Мармуш близок к трансферу в «Манчестер Сити».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтало известно, какую зарплату будет получать Мармуш в «Манчестер Сити»
Вчера, 20:30
СлухиМЮ не продал Гарначо «Наполи» за 50 млн евро
Вчера, 20:27
Слухи«Ливерпуль» хочет бесплатно подписать Киммиха
Вчера, 20:11
Слухи«Милан» отказался от подписания Рэшфорда, чтобы оформить переход Уокера
Вчера, 19:19
Слухи«Боруссия» Дортмунд запросила у «Баварии» 80 млн евро за Байно-Гиттенса
Вчера, 19:09
Слухи«Барселона» сообщила «Ливерпулю» о намерении приобрести Луиса Диаса
Вчера, 18:48
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:14
Увы, но с ним Сити продолжит пробивать
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:08
Узбек 50 лямов точно не стоит) вот это развод конкретный))
А тут всё-таки один из лучших бомбардиров Бундеслиги, да и посередине сезона.
А так конечно лучше уж Мусиалу)))
allemz
allemz
вчера в 22:03
Не стоит запрошенных Айнтрахтом денег, имхо
Можно было родителям Мусиалы обещать эти деньги
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:34
И не надо ему сегодня играть, пусть уже в Манчестер выдвигается!)
А Дортмунд можно и без него обыграть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 