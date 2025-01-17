«Айнтрахт» подтвердил, что Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити»

Пресс-служба «Айнтрахта» сообщила, что полузащитник Омар Мармуш не сыграет в сегодняшнем матче Бундеслиги против «Боруссии» Дортмунд.
Футболист не попал в заявку, потому что ведёт переговоры с другим клубом. СМИ сообщают, что Мармуш близок к трансферу в «Манчестер Сити».
А тут всё-таки один из лучших бомбардиров Бундеслиги, да и посередине сезона.
А так конечно лучше уж Мусиалу)))
А тут всё-таки один из лучших бомбардиров Бундеслиги, да и посередине сезона.
А так конечно лучше уж Мусиалу)))
Можно было родителям Мусиалы обещать эти деньги
Можно было родителям Мусиалы обещать эти деньги
А Дортмунд можно и без него обыграть
А Дортмунд можно и без него обыграть