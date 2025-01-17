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МЮ не продал Гарначо «Наполи» за 50 млн евро

вчера, 20:27

«Наполи» попытался приобрести Алехандро Гарначо примерно за 50 млн евро, однако «Манчестер Юнайтед» сразу ответил отказом.

Отмечается, что клуб АПЛ считает стоимость вингера намного более высокой.

МЮ хотел бы сохранить Гарначо, однако из-за непростой финансовой ситуации будет рассматривать выгодные предложения.

20-летний футболист также привлек внимание «Баварии», «Челси» и «Ювентуса».

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galem72
galem72
сегодня в 08:23
"...однако Манчестер Юнайтед сразу ответил отказом..."

Не того левого вингера просил Наполи, чтобы сразу получить согласие. ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:24
Эшуорт сбежал с МЮ, остались одни клоуны.
shur
shur
вчера в 22:12
...что такое 20 лет для игрока ,это только из несовершеннолетних выбрался и не дорос до самого "цымуса"25-ти...!!! Жёлторотый ,
надо продавать за сколько предлагают!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:08, ред.
Напомнить скулько Наполи просил за Кулибали 150 млн, а продали за 40, ну что заиграл?! А Осимхен 120 в Турции сейчас, они продали Хвичу за 70 и клубы это знают, в эту игру можно обеим сторонам играть, за дёшево нет смысла продавать, Обладателя премии Пушкаша и у него лет 10-15 впереди, не хотят покупать проходите мимо, другие желающей есть!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 20:38
Зря, ведь он не играет на 50 млн, хоть игрок хороший.
Могли двух хороших игроков прикупить на эту сумму.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:35
Не продал за 50 - продаст другим и за больше...)
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