МЮ не продал Гарначо «Наполи» за 50 млн евро

«Наполи» попытался приобрести Алехандро Гарначо примерно за 50 млн евро, однако «Манчестер Юнайтед» сразу ответил отказом.
Отмечается, что клуб АПЛ считает стоимость вингера намного более высокой.
МЮ хотел бы сохранить Гарначо, однако из-за непростой финансовой ситуации будет рассматривать выгодные предложения.
20-летний футболист также привлек внимание «Баварии», «Челси» и «Ювентуса».
Не того левого вингера просил Наполи, чтобы сразу получить согласие. ))
Не того левого вингера просил Наполи, чтобы сразу получить согласие. ))
надо продавать за сколько предлагают!!!
надо продавать за сколько предлагают!!!
Могли двух хороших игроков прикупить на эту сумму.
Могли двух хороших игроков прикупить на эту сумму.