Стало известно, какую зарплату будет получать Мармуш в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Айнтрахта» Омар Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити».
Как сообщается, заработная плата футболиста по контракту с «горожанами» будет составлять примерно 16-17 млн евро за сезон.
«Манчестер Сити» заплатит за трансфер Мармуша 75 млн евро (плюс 5 млн евро в качесте бонусов).
Вот в основном почему то игроки атаки проваливаются в Англии, либо играют на порядок хуже (не все конечно, но большинство)…Вернер, Санчо, Нкунку, Кагава, Фюллькруг, Хаверц и т.п, играли гораздо результативнее и ярче, а игроки вроде там Батшуайи, которые были просто нулячими в Англии клепал голы почти в каждом матче за Боруссию. Такие необычные моменты.
В любом случае интересно будет понаблюдать за Мармушем в Англии, просто не совсем понятно почему МС будет с ходу платить такую огромную ЗП в 17 млн в год, при том, что его текущая ЗП 1,3 млн в год…а ещё более интересно, что всего почти 2 года назад в Вольфсбурге он зарабатывал всего лишь 200 тысяч в ГОД)) Взлетел в космос пацан своим трудом за короткий промежуток 🚀
Вот в основном почему то игроки атаки проваливаются в Англии, либо играют на порядок хуже (не все конечно, но большинство)…Вернер, Санчо, Нкунку, Кагава, Фюллькруг, Хаверц и т.п, играли гораздо результативнее и ярче, а игроки вроде там Батшуайи, которые были просто нулячими в Англии клепал голы почти в каждом матче за Боруссию. Такие необычные моменты.
В любом случае интересно будет понаблюдать за Мармушем в Англии, просто не совсем понятно почему МС будет с ходу платить такую огромную ЗП в 17 млн в год, при том, что его текущая ЗП 1,3 млн в год…а ещё более интересно, что всего почти 2 года назад в Вольфсбурге он зарабатывал всего лишь 200 тысяч в ГОД)) Взлетел в космос пацан своим трудом за короткий промежуток 🚀