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Стало известно, какую зарплату будет получать Мармуш в «Манчестер Сити»

вчера, 20:30

Полузащитник «Айнтрахта» Омар Мармуш близок к переходу в «Манчестер Сити».

Как сообщается, заработная плата футболиста по контракту с «горожанами» будет составлять примерно 16-17 млн евро за сезон.

«Манчестер Сити» заплатит за трансфер Мармуша 75 млн евро (плюс 5 млн евро в качесте бонусов).

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:45
Удачи и успехов 👌🏽
Читал ещё летом, что он тоже активно благотворительностью занимается и помогает малоимущим больным детям в Африканском континенте, хочется, чтобы такие люди все больше и больше зарабатывали и делали мир чуть лучше и добрее
sihafazatron
sihafazatron ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:29
Да согласен с тобой во всем!)
Единственное, что хотел подметить так это, кого сити покупал из Германии и там промахов не припомню!))
Ну, посмотрим, что Мармуш покажет в на острове.
Romeo 777
Romeo 777 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:24
Да кстати, МС везет с этим больше (+Холлан), хотя по КДБ ещё в Челси было понятно, что он очень хорош, но конкуренция и плюс маразм с гордостью Маура отправили его в Бундес лигу с концами 😁🤦🏽‍♂️
Вот в основном почему то игроки атаки проваливаются в Англии, либо играют на порядок хуже (не все конечно, но большинство)…Вернер, Санчо, Нкунку, Кагава, Фюллькруг, Хаверц и т.п, играли гораздо результативнее и ярче, а игроки вроде там Батшуайи, которые были просто нулячими в Англии клепал голы почти в каждом матче за Боруссию. Такие необычные моменты.

В любом случае интересно будет понаблюдать за Мармушем в Англии, просто не совсем понятно почему МС будет с ходу платить такую огромную ЗП в 17 млн в год, при том, что его текущая ЗП 1,3 млн в год…а ещё более интересно, что всего почти 2 года назад в Вольфсбурге он зарабатывал всего лишь 200 тысяч в ГОД)) Взлетел в космос пацан своим трудом за короткий промежуток 🚀
Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 21:17
Если его покупает Пеп, то он заиграет и деньги не зря за него заплачены
sihafazatron
sihafazatron ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:40
"многие другие" это не про сити))
МС брал из Бундеслиги Компани, Кдб, Сане, Гюндогана.... Все заиграли))
Ну, а так конечно риск есть как и при любом трансфере. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:33
Такое ощущение, что если Мармуш прям заиграет, Горожане подумают - нахрена было предлагать такой контракт Холанду?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:33
Ничего себе ЗП с ходу…будет смешно, если при такой ЗП и сумме трансфера не заиграет в Англии, как многие другие из Бундес лиги.
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