Стало известно, какую зарплату будет получать Мармуш в «Манчестер Сити»

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вчера, 20:30

Полузащитник «Айнтрахта» близок к переходу в «Манчестер Сити».

Как сообщается, заработная плата футболиста по контракту с «горожанами» будет составлять примерно 16-17 млн евро за сезон.

«Манчестер Сити» заплатит за трансфер Мармуша 75 млн евро (плюс 5 млн евро в качесте бонусов).