Агент хавбека сборной Израиля отреагировал на интерес к игроку от ЦСКА

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вчера, 13:07

Футбольный агент Шломи Бен Эзра, представляющий интересы полузащитника «Маккаби» Хайфа и сборной Израиля , отреагировал на информацию о том, что игрок близок к переходу в ЦСКА за 3,5 миллиона евро.

Никто из московского ЦСКА нам не звонил. Конечно, это огромный клуб, мы бы хотели перейти туда. Если главный тренер клуба Марко Николич будет заинтересован в игроке, то должен сказать об этом спортивному директору. А потом спортивный директор должен позвонить нам. После этого мы позвоним в «Маккаби» Хайфа и начнём переговоры. Но пока ничего этого не было.

Джабер выступает за «Маккаби» Хайфа с июня 2021 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 25-центральный полузащитник сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает израильтянина в 2 миллиона евро.