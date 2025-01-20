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Агент Солари оценил возможность трансфера игрока в «Спартак»

вчера, 10:58

Футбольный агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари, оценил вероятность перехода игрока в «Спартак».

Мы ведём переговоры с одним клубом. И это не «Спартак». Я не знаю, будет ли закрыта сделка с ними и по какой цене. «Спартак» больше не присылал никаких предложений с декабря.

Напомним, Солари перешёл в «Ривер Плейт» из «Коло-Коло» в июле 2022 года за 4,2 миллиона евро. Его контракт с аргентинским клубом действует до декабря 2027 года. В прошедшем сезоне 23-летний правый вингер провёл 42 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что переход Солари в стан «красно-белых» может не состояться.

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2arcmac52r5d
2arcmac52r5d
вчера в 13:57
Деликатно так отшили Спартак в сторонку
Гость
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