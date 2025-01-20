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«Зенит» подпишет нападающего сборной Бразилии

вчера, 10:48

«Зенит» подпишет контракт с нападающим «Ботафого» и сборной Бразилии Луисом Энрике по схеме «4+1». 19 января игрок прибыл в Доху, где проводят учебно-тренировочный сбор «сине-бело-голубые». Сумма трансфера составит 30 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.

Напомним, Энрике перешёл в «Ботафого» из «Бетиса» в феврале 2024 года за 16 миллионов евро. За клуб из Рио-де-Жанейро 24-летний правый вингер сыграл 55 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ботафого» согласовал трансфер нападающего «Зенита».

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«Ботафого» согласовал трансфер нападающего «Зенита»
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Все комментарии
R B
R B
вчера в 21:47
Команда не играет в еврокубках, у Газпрома огромные убытки, но купим мы бразильца, да не просто купим, а переплатим за него...Угадайте, за чей счет?
Бабушка из Марий Эл, топи свой дом и дальше дровами, зенитушке трофеи нужны.
shur
shur
вчера в 18:21
...хитрый ход, тактический ! Теперь,в любой момент, полный тезка свободно по пасторту приезжает в любой момент в Питер и
приспокойненько тренерует Зенит, Семак стоит в стороне ,нервно
курит и учится! Газпром-мечты сбываются!!!
nubom
nubom
вчера в 17:44
Вот так прям бразильцам вся лямы и достанутся)))
nikolah
nikolah ответ uspt2znjgz47 (раскрыть)
вчера в 17:23
А чем он плох? Недавно дебютировал в сб, собрал не один индивидуальный титул в 24 году в Либертадорес и в чемпионате.
Денег там на трансфер лямов 10, остальное уйдет туда в виде Артура зимой и Вендела летом, по такой схеме, почему нет? Вопрос пока только как Семак его планирует использовать, ибо справа Глуш играет.
Igo0rek
Igo0rek ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 16:53
Это не так работает xD
Тут такое не прокатит.
Igo0rek
Igo0rek ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:52
Да забудьте вы уже про рыночную стоимость! Это всего лишь оценочные цифры. Рентабельный продукт никогда не продают по рыночной стоимости. Вот к примеру компания Apple стоит 3,5 трлн долларов, но принеся эти деньги, тебе никто за эту стоимость не продаст компанию, сделка как минимум закроется в x2 - х3 от рыночной стоимости.
полиграф шариков
полиграф шариков
вчера в 15:49
очередное пеле из фавел и обязательно тянут в Россию, своих бомжей хватат
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:56
За 22 млн.его купят, по документации 32 млн. 10 млн. кому-то в карманы?
w4s6zxkecngp
w4s6zxkecngp
вчера в 14:41
Надо же, еще не всех в Бразилии Зенит перещупал. В загашниках еще кое-кто находится.
STVA 1
STVA 1 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 14:05
Конечно дрожат)))Лёха в думках))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Romado 3 (раскрыть)
вчера в 13:34
Не смеши мои тапочки! Какой заработок. ? На голубеньких шарфиках и билетах заработать можно 10% от стоимости этого Луиса. Все это деньги из госбюджета!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:31
А ты не понял? Главное для Зенита и Газпрома показать кто в РПЛ хозяин. А заодно и удовлетворить гипертрофированные амбиции простого рязанского парня Лехи Миллера. Ради этих двух высоких целей никаких бюджетных денег не жалко! Согласен?
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:09
Пир во время чумы...
Futurista
Futurista
вчера в 13:08
За клуб из Рио-де-Жанейро 24-летний правый вингер сыграл 55 матчей, в которых забил 12 мячей...
Зениту играть в сезоне ещё 12 матчей...ну забьёт 2-3...отдаст пару голевых...что это решает?)...
adekvat
adekvat ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 12:50
Этот Луис ни какой гарантии не дает на чемпионство.
Romado 3
Romado 3
вчера в 12:48
мажорам по барабану на тяжёлое положение в стране, госбабки тратят на бесполезный футбол. я не поверю, что это всё от заработка клуба без еврокубков
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:43
Видимо агония у " флагмана " раз берут за такое бабло...)
nubom
nubom
вчера в 12:11
Зенит - чемпион!
Пусть даже, если для этого придется сократить численность сотрудников центрального аппарата Газпром на 40%.
lotsman
lotsman
вчера в 11:59
Вчера об этом трещали целый день, сегодня опять.)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:58
Кто бы сомневался, что из Бразилии где много диких обезьян ☝️😉
uspt2znjgz47
uspt2znjgz47
вчера в 11:37
После заголовка ожилалось увидеть что-то грандиозное, вроде Неймара, а тут даже не Мартинели с Антони)
Hoahin
Hoahin
вчера в 11:10
По нынешнему курсу это 3 млрд 380 млн рублей. Можете себе представить, что вместо этого игрока, можно было бы сделать для юношеского футбола в стране.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:57
То есть стоит он 22 ляма но Зенит заплатит 32? Да, поджилки дрожат нешуточно у кого то там в Газпроме в год столетия не выиграть чемпионат, даже особо уже и не скрывают.
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 10:54
Руководство Зенита испугалось, что не выиграют РПЛ.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:49
Они продолжают грызть кактусы
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