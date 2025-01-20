«Зенит» подпишет нападающего сборной Бразилии

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вчера, 10:48

«Зенит» подпишет контракт с нападающим «Ботафого» и сборной Бразилии по схеме «4+1». 19 января игрок прибыл в Доху, где проводят учебно-тренировочный сбор «сине-бело-голубые». Сумма трансфера составит 30 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.

Напомним, Энрике перешёл в «Ботафого» из «Бетиса» в феврале 2024 года за 16 миллионов евро. За клуб из Рио-де-Жанейро 24-летний правый вингер сыграл 55 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Ботафого» согласовал трансфер нападающего «Зенита».