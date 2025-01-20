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Стало известно, при каких обстоятельствах Солари может перейти в «Спартак»

вчера, 11:07

Руководство «Ривер Плейт» готово рассмотреть снижение цены за свою часть экономических прав (60%) на нападающего Пабло Солари с 10 до 7-8 миллионов евро. Остальные 40% прав в равных долях находятся во владении «Тальерес» и «Коло-Коло».

Если представители Солари снизят требования по комиссионной части при переходе в «Спартак» в 2-3 раза, то сделка возможна. Переход игрока с сохранением 100% прав на его трансфер может состояться за 11 миллионов евро.

«Спартак», возможно, согласится на условия «Ривер Плейт», но клуб категорически не устраивают текущие финансовые требования представителей Солари. «Красно-белые» уже активно работают по другим кандидатам на позицию вингера. От прогресса в этих переговорах будет зависеть, вернётся ли московский клуб к варианту с аргентинцем.

Ранее агент Солари оценил возможность трансфера игрока в «Спартак».

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Агент Солари оценил возможность трансфера игрока в «Спартак»
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Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:18
Ну и нафиг он в рог не упёрся с его запросами, вон одноклубник его Барко не требовал миллиардов и ромбик целует, значит хочет за Спартак играть, а такие как этот Солари и не нужны нам раз ему деньги главное.
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:26
На своих соотечественников когда будем наблюдать?
Гость
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