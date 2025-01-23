Винисиус преодолел отметку в 100 голов за «Реал»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор забил 101 гол в составе мадридского клуба.
В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов бразилец сделал дубль в ворота «Ред Булл Зальцбург» (5:1). Форвард выступает за команду с лета 2018 года.
|Реал5 : 1Ред Булл Зальцбург
|Матч завершен
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор забил 101 гол в составе мадридского клуба.
В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов бразилец сделал дубль в ворота «Ред Булл Зальцбург» (5:1). Форвард выступает за команду с лета 2018 года.
Наши поздравления!!!
Наши поздравления!!!