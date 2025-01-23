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Винисиус преодолел отметку в 100 голов за «Реал»

вчера, 08:40
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 1Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор забил 101 гол в составе мадридского клуба.

В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов бразилец сделал дубль в ворота «Ред Булл Зальцбург» (5:1). Форвард выступает за команду с лета 2018 года.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:58
Вини 200 лямов уже стоит) Мбаппе опустился до 160.. Это радует
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:42
Хороший результат.Молодец,продолжать в том же духе !
bswe4wk8ay3a
bswe4wk8ay3a
вчера в 10:02
Вроде всё хватает, уже угомонился бы Винни,играл бы на славу клуба
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 09:28
...не дождётесь!!!!!!!!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 09:27, ред.
...пора,пора взрослеть,без шума и пыли,мудреть во благо Клуба!
Наши поздравления!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:02, ред.
Ну всё Вини, сейчас ты просто обязан остепениться , и вести себя пристойно - всё таки "сотка" голов за такой клуб это не "хухры-мухры" - пора взрослеть...)
Вещий
Вещий
вчера в 08:51
Первая сотня закончилась.... нужно двигаться ко второй....
112910415
112910415
вчера в 08:48
на этой красивой ноте можно уходить к арабам ! )
Гость
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