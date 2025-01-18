«Барселона» стала первым клубом мира с 20 миллионами подписчиков в YouTube

«Барселона» стала первым клубом мира, который набрал 20 миллионов подписчиков в YouTube.
Среди спортивных каналов лишь Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опережает каталонцев (22,5 млн).
«Барселона» стала первым клубом мира, который набрал 20 миллионов подписчиков в YouTube.
Среди спортивных каналов лишь Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опережает каталонцев (22,5 млн).
Барселону в любом состоянии любят. Как видишь денежные клубы не могут этим похвастаться!
Барселону в любом состоянии любят. Как видишь денежные клубы не могут этим похвастаться!
Кроме того, не стоит забывать, что "Барса" единственный клуб в мире, который смог в одном календарном сезоне (2008-2009 гг.) одержать победы во всех крупных турнирах. « Барселона» выиграла Чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Итого: 6 (!) трофеев за один календарный год. Такое не удавалось ещё никому, даже "Реалу".
Кроме того, не стоит забывать, что "Барса" единственный клуб в мире, который смог в одном календарном сезоне (2008-2009 гг.) одержать победы во всех крупных турнирах. « Барселона» выиграла Чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Итого: 6 (!) трофеев за один календарный год. Такое не удавалось ещё никому, даже "Реалу".