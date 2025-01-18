Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» стала первым клубом мира с 20 миллионами подписчиков в YouTube

вчера, 10:55

«Барселона» стала первым клубом мира, который набрал 20 миллионов подписчиков в YouTube.

Среди спортивных каналов лишь Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опережает каталонцев (22,5 млн).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Опубликован рейтинг посещаемости домашних матчей клубов Серии А 2024/25
16 января
17-летний Месси сделал дубль в матче Кубка Франции
16 января
ОфициальноБруну Фернандеш обогнал Дэвида Бекхэма по голам за «Манчестер Юнайтед»
13 января
«Барселона» провела лучший первый тайм против «Реала» за 77 лет
12 января
Ямаль забил во втором Эль Класико подряд
12 января
16-летний Нгумоха — самый молодой игрок стартового состава «Ливерпуля»
11 января
Сортировать
Все комментарии
Agamaga__05
Agamaga__05 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:26
Вам то откуда знать?
Барселону в любом состоянии любят. Как видишь денежные клубы не могут этим похвастаться!
Agamaga__05
Agamaga__05 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 20:25
Золотые слова! Народ любит правду, красоту и Барселону!
112910415
112910415
вчера в 19:23
народ любит Барселону !
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 18:12, ред.
Валерыч , это было тогда когда судьи ташили барсу ? Например 2009 год лига чемпионов челси барселона ? Так , что минус один трофеев в том году , 100 процентов ) не лучший клуб мира )
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:54, ред.
Это лишний раз подтверждает, что "Барселона" не только великий, но и самый популярный клуб в мире с многомиллионной армией болельщиков по всему миру. "Барселона" уже много лет больше чем просто команда. Собственный неповторимый игровой почерк, огромное количество титулов, собственная молодежная академия, ежегодно дающая клубу новых гениальных воспитанников.
Кроме того, не стоит забывать, что "Барса" единственный клуб в мире, который смог в одном календарном сезоне (2008-2009 гг.) одержать победы во всех крупных турнирах. « Барселона» выиграла Чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Итого: 6 (!) трофеев за один календарный год. Такое не удавалось ещё никому, даже "Реалу".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:27
ТАМ - целая Лига классных баскетболистов, здесь - один клуб. Несопоставимые величины. Учитывая это, отстали на птичий клювик.
rkm2r9xmvf83
rkm2r9xmvf83
вчера в 13:22
Это впечатляющее достижение! «Барселона» давно зарекомендовала себя не только как футбольный гигант, но и как бренд с огромной международной поддержкой. 20 миллионов подписчиков на YouTube – это показатель невероятной популярности клуба среди болельщиков по всему миру.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:50
    STVA 1
    STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
    вчера в 11:44
    Может и не придется!Выгребут мож потихоньку
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 11:28
    К сожалению все эти миллионы подписчиков не играют в футбол, а прибыль от них не позволяет рассчитываться с огромными долгами клуба. Так что продавать ведущих игроков рано или поздно всё равно придётся.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:22, ред.
    Это наверно какие-то деньги даёт) так что есть чем гордиться...))
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:20
    Тоже неплохо. Статистика ☝️😉
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:19
    Надо дайверу в Реал вернуться, тогда смогут составить конкуренцию...
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     