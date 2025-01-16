17-летний Месси сделал дубль в матче Кубка Франции

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вчера, 13:47

Нападающий «Страсбура» отметился дублем в выездном матче 1/16 финала Кубка Франции с «Таном» (2:2, 5:3 в серии пенальти).

17-летний игрок забил на 20-й и 26-й минуте, что позволило гостям повести 2:0. На 85-й минуте форвард был заменён на Дилана Бакву.