17-летний Месси сделал дубль в матче Кубка Франции

Нападающий «Страсбура» Раян Месси отметился дублем в выездном матче 1/16 финала Кубка Франции с «Таном» (2:2, 5:3 в серии пенальти).
17-летний игрок забил на 20-й и 26-й минуте, что позволило гостям повести 2:0. На 85-й минуте форвард был заменён на Дилана Бакву.
ничего не понимающего под чьей Он фамилией играет! Ставлю
сотню,что это маленькое,курьёзное совпадение! Ну не бывает
вторых Гагариных,Пресли,Пеле,Дали,Месси...!!! Он пукнет,а из за толчка возглас,не похоже!!!!!!!
ничего не понимающего под чьей Он фамилией играет! Ставлю
сотню,что это маленькое,курьёзное совпадение! Ну не бывает
вторых Гагариных,Пресли,Пеле,Дали,Месси...!!! Он пукнет,а из за толчка возглас,не похоже!!!!!!!