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17-летний Месси сделал дубль в матче Кубка Франции

вчера, 13:47
ТанЛоготип футбольный клуб Тан2 : 2Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбурЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Страсбура» Раян Месси отметился дублем в выездном матче 1/16 финала Кубка Франции с «Таном» (2:2, 5:3 в серии пенальти).

17-летний игрок забил на 20-й и 26-й минуте, что позволило гостям повести 2:0. На 85-й минуте форвард был заменён на Дилана Бакву.

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Месси Раян
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 22:32
Надо брать в Ростов к Роналдо 🔥
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:20
Назовите сына своего Месси и станет он 9 кратным лучшим игроком мира
lotsman
lotsman
вчера в 19:46
Растёт достойная смена.)
shur
shur
вчера в 18:08, ред.
...это срочно менять фамилию,весь пресс ответственности обрушится на ещё
ничего не понимающего под чьей Он фамилией играет! Ставлю
сотню,что это маленькое,курьёзное совпадение! Ну не бывает
вторых Гагариных,Пресли,Пеле,Дали,Месси...!!! Он пукнет,а из за толчка возглас,не похоже!!!!!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:05, ред.
Где то в пустыне с верблюда навернулся дырявый гей-нарцисс и расплакался от досады.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:33
Молодец молодой Месси,так и продолжать.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:31, ред.
Надо Разина в агенты, тогда не два Месси будет, а штук двадцать, как Ласкового мая в своё время.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:18
Один из главных претендентов на ЗМ
Baggio R.
Baggio R. ответ 6adt454rcxv6 (раскрыть)
вчера в 15:01
Да какой там 17-летний, сам 39-летний от такой новости напрягся.
112910415
112910415
вчера в 14:35
любой Месси талантлив, так выходит
6adt454rcxv6
6adt454rcxv6
вчера в 14:05
Ждём ответа от 17-летнего Роналду
Гость
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