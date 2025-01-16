Опубликован рейтинг посещаемости домашних матчей клубов Серии А 2024/25

«Милан» возглавил рейтинг посещаемости домашних матчей среди клубов Серии А в нынешнем сезоне, средняя посещаемость игр «россонери» составляет 71 572 зрителя.
На втором месте «Интер» (71 378 зрителей), на третьей строчке расположилась «Рома» (62 038 зрителей). В топ-5 также вошли «Наполи» и «Лацио».
Лидерами по заполняемости стадиона в нынешнем сезоне являются «Кальяри» (97,9%), «Ювентус» (97,8%) и «Комо» (97,6%).
У юве заполняемость хорошая, а их даже в пятерке нет
У юве заполняемость хорошая, а их даже в пятерке нет
...Джанфранко Дзола,Джанлука Виали, Роберто Баджио от них Я млел в своё время! Сейчас,по чесноку не слежу, но факт на лицо Сан Сиро вместимость 80 000,а ходят 71 000,офигеть! Если бы за меня
так болели, вы бы про Рона с Лео напрочь забыли!!!
...Джанфранко Дзола,Джанлука Виали, Роберто Баджио от них Я млел в своё время! Сейчас,по чесноку не слежу, но факт на лицо Сан Сиро вместимость 80 000,а ходят 71 000,офигеть! Если бы за меня
так болели, вы бы про Рона с Лео напрочь забыли!!!