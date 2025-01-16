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Опубликован рейтинг посещаемости домашних матчей клубов Серии А 2024/25

вчера, 17:38

«Милан» возглавил рейтинг посещаемости домашних матчей среди клубов Серии А в нынешнем сезоне, средняя посещаемость игр «россонери» составляет 71 572 зрителя.

На втором месте «Интер» (71 378 зрителей), на третьей строчке расположилась «Рома» (62 038 зрителей). В топ-5 также вошли «Наполи» и «Лацио».

Лидерами по заполняемости стадиона в нынешнем сезоне являются «Кальяри» (97,9%), «Ювентус» (97,8%) и «Комо» (97,6%).

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:08
Получается в Милане больше всего любят футбол и там находятся два самых популярных клуба Италии.
shur
shur ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:39
..да нет Бро, Я дальше первенства Москвы среди рабочих коллективов не дошёл, а это совсем другой футбол,задачи и история!
Просто молодняку поделился инфухой, чтобы хоть чуть чуть знали о том времени! (Порой жалею о том, что видео камер в то время очень мало было,внукам бы голы показать!)
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:30
Аж захотелось увидеть тебя в деле 😁🔥
shur
shur ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 22:08
"..Наоборот футбол всегда был игрой бедняков и среднего класса",а ведь в Союзе так и было...! Надо было,чтобы тебя заметили,позвали
в ФШМ, Спартак,Торпедо...Пройдя конкуренция распределяли по
способностям,потом надо было дорости до Мастера Спорта,потом
до ЗМС, до сборной! И вот только тогда открывались все двери магазинов, Райисполкомов, автоиобильных салонов, загранпоездки! Всё это потом и кровью и дорожили и гордились своим званиям!!!
матос
матос ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
у старушки стадик 42 т мест а в Милане Джузеппе Меацца почти 80 т мест , разница есть?
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:26
Денег мало,раньше все хотели играть в серии А,сейчас в АПЛ или хотят играть в эль классико дутое)
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:25
У Юве стадик на 42000 только
Vea
Vea ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 18:54
В Бергамо стадион 25 тысяч, который также прилично заполняется. На матче с Юве 22920 были.
Вещий
Вещий
вчера в 18:37
Интересная статистика....хочется лишь вставить свои "пять копеек"...:))).... Население Кальяри считай в 1,5 раза больше чем в Бергамо + очевидно что там поголовно все болеют за Милан и Интер. Если Химки будут в лидерах РПЛ идти, то на них все равно никто ходить не будет. Да и с чего это уровень жизни влияет на поход на футбол? Наоборот футбол всегда был игрой бедняков и среднего класса, как говорил Берлускони "Футбол игра миллионов в которую играют миллионеры"....
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:58
...моё отношение ко всему итальянскому футболу неоднозначное!
...Джанфранко Дзола,Джанлука Виали, Роберто Баджио от них Я млел в своё время! Сейчас,по чесноку не слежу, но факт на лицо Сан Сиро вместимость 80 000,а ходят 71 000,офигеть! Если бы за меня
так болели, вы бы про Рона с Лео напрочь забыли!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:58
Рейтинг слишком сложное понятие, чтобы определять его количеством зрителей или заполняемостью стадионов. Объективным он может только тогда, когда команды играют на одном стадионе. К примеру я верю, что Милан популярнее Интера..
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:46
В Милане самый вместительный стадион?
У юве заполняемость хорошая, а их даже в пятерке нет
Гость
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