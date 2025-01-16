Опубликован рейтинг посещаемости домашних матчей клубов Серии А 2024/25

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вчера, 17:38

«Милан» возглавил рейтинг посещаемости домашних матчей среди клубов Серии А в нынешнем сезоне, средняя посещаемость игр «россонери» составляет 71 572 зрителя.

На втором месте «Интер» (71 378 зрителей), на третьей строчке расположилась «Рома» (62 038 зрителей). В топ-5 также вошли «Наполи» и «Лацио».

Лидерами по заполняемости стадиона в нынешнем сезоне являются «Кальяри» (97,9%), «Ювентус» (97,8%) и «Комо» (97,6%).