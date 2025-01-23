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Стало известно, когда стартует новый сезон РПЛ

вчера, 15:18

РФС опубликовал календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на 2025 год.

В нём указано, что Суперкубок России будет разыгран 12 июля, а новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: rfs.ru Фото: Официальный сайт РПЛ
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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:42
Тихо сам с собою, тихо сам с собою ...
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:12
...я готов,только не надолго ! Спасибо,приятель!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:00
"Увезу тебя я в тундру увезу к седым снегам...."))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:27
Подождите вы, дайте старый закончить по человечески
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:11
Еще успеют назначить. Дюкова в феврале посадят на трон в РФС, а потом всякие мелкие вопросы решать будут. Не горит!
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 16:06, ред.
....Ямщик не гони лошадей!
Мне некуда больше спешить!
Мне некого больше любить!
Ямщик не гони лошадей!
.....снега бы побольше! В хоккей толком не поиграли! Финал Лиги Чемпионов по достойнее, ну а потом уж и .....!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:56
С кем Зенит в суперкубке сыграет еще не сказали?
drug01
drug01
вчера в 15:31
Значит уже скоро!!!
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