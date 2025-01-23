Стало известно, когда стартует новый сезон РПЛ

РФС опубликовал календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на 2025 год.
В нём указано, что Суперкубок России будет разыгран 12 июля, а новый сезон РПЛ стартует 18 июля.
РФС опубликовал календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на 2025 год.
В нём указано, что Суперкубок России будет разыгран 12 июля, а новый сезон РПЛ стартует 18 июля.
Мне некуда больше спешить!
Мне некого больше любить!
Ямщик не гони лошадей!
.....снега бы побольше! В хоккей толком не поиграли! Финал Лиги Чемпионов по достойнее, ну а потом уж и .....!
Мне некуда больше спешить!
Мне некого больше любить!
Ямщик не гони лошадей!
.....снега бы побольше! В хоккей толком не поиграли! Финал Лиги Чемпионов по достойнее, ну а потом уж и .....!