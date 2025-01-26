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Ливерпуль может подписать 18-летнего защитника Аякса Хато

вчера, 16:46

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания 18-летнего защитника «Аякса» Йорреля Хато до закрытия январского трансферного окна.

Изначально мерсисайдцы планировали приобрести нидерландца летом, но изменили свои планы из-за неопределенности с будущим 33-летнего защитника Вирджила ван Дейка в команде.

Кроме того, интерес к Хато проявляют мадридский «Реал» и «Челси». Уточняется, что «Аякс» готов рассмотреть предложения по 18-летнему игроку в размере € 30 млн.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:58
Вечер в хату!)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:19
Хато будет смирно сидеть на месте и ждать предложения Ливерпуля сколько потребуется!
Вырвалось, пардон, ничего личного к игроку
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:16
Клуб работает с прицелом на ближайшее будущее...
shur
shur ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 17:12
....защитник или .........?!
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:10
И главное что Хато универсален!ЛЗ и ЦЗ играет одинаково уверенно судя по отзывам! Да и по взрослому играет уже года два!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 17:07, ред.
Так Тчуамени универсальный солдат Анчелотти))) Хато хотя и молодой, но игру показывает зрелую уверенную. Далеко пойдет Йоррель.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:51
Реалу очень нужен центральный защитник.
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