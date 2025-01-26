Ливерпуль может подписать 18-летнего защитника Аякса Хато

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания 18-летнего защитника «Аякса» Йорреля Хато до закрытия январского трансферного окна.
Изначально мерсисайдцы планировали приобрести нидерландца летом, но изменили свои планы из-за неопределенности с будущим 33-летнего защитника Вирджила ван Дейка в команде.
Кроме того, интерес к Хато проявляют мадридский «Реал» и «Челси». Уточняется, что «Аякс» готов рассмотреть предложения по 18-летнему игроку в размере € 30 млн.
Вырвалось, пардон, ничего личного к игроку
Вырвалось, пардон, ничего личного к игроку