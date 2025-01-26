Ливерпуль может подписать 18-летнего защитника Аякса Хато

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вчера, 16:46

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания 18-летнего защитника «Аякса» до закрытия январского трансферного окна.

Изначально мерсисайдцы планировали приобрести нидерландца летом, но изменили свои планы из-за неопределенности с будущим 33-летнего защитника в команде.

Кроме того, интерес к Хато проявляют мадридский «Реал» и «Челси». Уточняется, что «Аякс» готов рассмотреть предложения по 18-летнему игроку в размере € 30 млн.