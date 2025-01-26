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В «Наполи» заявили, что не намерены переплачивать за Гарначо и Адейеми

вчера, 15:19

Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна заявил о своей позиции относительно полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо и вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми, подчеркнув, что не готов доплачивать за их трансферы.

Гарначо и Адейеми вызывают у нас интерес, но это не единственные футболисты, которые нам нравятся. Мы рассматриваем различные варианты, но точно не будем платить выше рыночной цены. Мы завершили сделку по продаже Хвичи, которая была важна для игрока и клуба. Мы будем следовать нашим внутренним стандартам как по трансферной стоимости, так и по зарплатам. Мы изучаем несколько возможностей. Было бы неверно создавать ложные надежды у наших болельщиков, но мы сделаем все возможное для улучшения состава.

Ранее сообщалось, что итальянская команда находится на продвинутом этапе переговоров с игроками.

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lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:41
Рыночная цена та, по которой состоялась сделка, т.е. договорились стороны.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:05
...да не волнуйтесь Вы так, Я за Гарначо доплачу из своей пенсии,
только чтобы раз и навсегда!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:08
Здравый подход - "Деньги любят счёт".)
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:24
Ну и правильно, на рынке много интересных игроков.
Гость
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