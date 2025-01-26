Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСША. МЛС 2025

Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в США

сегодня, 12:23

«Спортинг Канзас Сити» близок к покупке вингера «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова.

Клуб МЛС также близок к трансферу Ману Гарсии из греческого клуба. Ожидается, что за двоих игроков «Арис» получит 5 млн долларов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЭрмосо близок к переходу в «Байер»
Сегодня, 11:41
СлухиНемецкие топ-клубы заинтересованы в нападающем ПСВ
Сегодня, 11:34
СлухиКлубы из Саудовской Аравии проявляют интерес к Педри
Сегодня, 10:45
СлухиКиммих может перейти в «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно
Сегодня, 10:22
СлухиРэшфорд отверг предложение из Саудовской Аравии с зарплатой £ 35 млн в год
Сегодня, 09:36
Слухи«Аль-Наср» готов предложить 80 млн евро за Дурана
Сегодня, 08:58
Сортировать
Все комментарии
Antikrot
Antikrot
сегодня в 15:38
Этого игрочишки хватало максимум на 15 минут матча. Тоже мне талант. В МЛС ему самое место, хотя может его уровень и гораздо ниже.
протон
протон
сегодня в 15:37
Глядишь супербоул возьмёт
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:24
Таки да к сожалению
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:32
Да, есть над чем посмеяться...)))
Но как сказал Великий Поэт: "Всё это было смешно, когда бы не было так грустно"...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:08, ред.
Добра Виктор! У него вроде с Быками непонятки были по контракту!Утверждать не буду!В МЛС он расти не будет но и не затеряется!
Вот про его агента!Поржал конечно!Про актив)))
https://www.soccer.ru/news/1395601/suleymanov-magomed-shapi-aris
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:03
Привет, Володя!!!
Спорить не буду, не знаю всей его карьеры. Но очень жаль, что в таком возрасте, парень отправляется в лигу, где творческого роста наверняка не предвидится...
shur
shur
сегодня в 12:55, ред.
...вот о ком, о ком, честно не переживаю, так о Магомеде! Яркий, тактический опытный игрок со своей харизмой! Да и в Штаты
в свои 25-пять не уезжают,так просто, но впрочем это уже его личное дело! Другое дело, Я всегда говорю об этом, только игрок переходит в лигу,скажем так менее интересную, всё забытая история!!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:48
Приветствую!К сожалению Шапи УЖЕ загубил свою карьеру! Завышенные как я понял требования пустили его по рукам(((Думаю он должен сказать спасибо за это своему агенту
68ccvjxu2v52
68ccvjxu2v52
сегодня в 12:38
Стоит пожелать удачи потерявшемуся в футболе игроку.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 12:34
Так бездарно пр....ть свою карьеру на пару с лучшим дружком Игнатовым или Игнатьевым или как там его зовут.
Capral
Capral
сегодня в 12:34
Технарь еще тот!!! Всегда мне нравился!!! Но его выбор в МЛС не одобряю. Ему только 25лет- самый расцвет для футболиста, тем более с его данными. Зачем, для чего- не понимаю... Убогий, фактически пляжный футбол МЛС, с его отсутствием центра поля, обороны, и откровенно говоря- чисто в американском духе, непохожим на европейский футбол. На мой взгляд, оказаться в МЛС- это деградация для талантливого игрока, коим, однозначно является Шапи... Но если выбрал США, то пусть ему повезет- он этого достоин!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 