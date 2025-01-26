Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в США

«Спортинг Канзас Сити» близок к покупке вингера «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова.
Клуб МЛС также близок к трансферу Ману Гарсии из греческого клуба. Ожидается, что за двоих игроков «Арис» получит 5 млн долларов.
«Спортинг Канзас Сити» близок к покупке вингера «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова.
Клуб МЛС также близок к трансферу Ману Гарсии из греческого клуба. Ожидается, что за двоих игроков «Арис» получит 5 млн долларов.
Но как сказал Великий Поэт: "Всё это было смешно, когда бы не было так грустно"...
Но как сказал Великий Поэт: "Всё это было смешно, когда бы не было так грустно"...
Вот про его агента!Поржал конечно!Про актив)))
https://www.soccer.ru/news/1395601/suleymanov-magomed-shapi-aris
Вот про его агента!Поржал конечно!Про актив)))
https://www.soccer.ru/news/1395601/suleymanov-magomed-shapi-aris
Спорить не буду, не знаю всей его карьеры. Но очень жаль, что в таком возрасте, парень отправляется в лигу, где творческого роста наверняка не предвидится...
Спорить не буду, не знаю всей его карьеры. Но очень жаль, что в таком возрасте, парень отправляется в лигу, где творческого роста наверняка не предвидится...
в свои 25-пять не уезжают,так просто, но впрочем это уже его личное дело! Другое дело, Я всегда говорю об этом, только игрок переходит в лигу,скажем так менее интересную, всё забытая история!!!!
в свои 25-пять не уезжают,так просто, но впрочем это уже его личное дело! Другое дело, Я всегда говорю об этом, только игрок переходит в лигу,скажем так менее интересную, всё забытая история!!!!