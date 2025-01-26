Кристенсен близок к уходу из «Барселоны»

28-летний защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен готов покинуть клуб в поисках большего игрового времени.
Датский игрок открыт для предложений о трансфере. Если он уйдет, у «Барселоны» появятся средства для приобретения Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Кристенсен сыграл всего один матч, получив травму ахиллова сухожилия.
Там ещё закулисная история была, мол, Абрамович нашептывал Тухелю шоб уломал того, но нет - гранатовый цвет зовёт!!!!.....
Вспоминается мем, где бабушка спит, а мальчик хочет потанцевать
Там ещё закулисная история была, мол, Абрамович нашептывал Тухелю шоб уломал того, но нет - гранатовый цвет зовёт!!!!.....
Вспоминается мем, где бабушка спит, а мальчик хочет потанцевать