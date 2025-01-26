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Кристенсен близок к уходу из «Барселоны»

сегодня, 13:54

28-летний защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен готов покинуть клуб в поисках большего игрового времени.

Датский игрок открыт для предложений о трансфере. Если он уйдет, у «Барселоны» появятся средства для приобретения Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Кристенсен сыграл всего один матч, получив травму ахиллова сухожилия.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 14:02
Как же Андрюха очко рвал из Челси дабы попасть в Барсу, прям помню...
Там ещё закулисная история была, мол, Абрамович нашептывал Тухелю шоб уломал того, но нет - гранатовый цвет зовёт!!!!.....
Вспоминается мем, где бабушка спит, а мальчик хочет потанцевать
Вещий
Вещий
сегодня в 14:01
Агенту придется потрудиться чтобы его пристроить....
Гость
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