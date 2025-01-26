Кристенсен близок к уходу из «Барселоны»

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сегодня, 13:54

28-летний защитник «Барселоны» готов покинуть клуб в поисках большего игрового времени.

Датский игрок открыт для предложений о трансфере. Если он уйдет, у «Барселоны» появятся средства для приобретения из «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Кристенсен сыграл всего один матч, получив травму ахиллова сухожилия.