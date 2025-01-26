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«Зенит» сыграет с московским «Динамо» на сборе в Катаре

вчера, 17:38

«Зенит» сыграет тренировочную игру с московским «Динамо» на сборе в Катаре.

Матч пройдёт в понедельник, 27 января, в центре Aspire в Дохе. Начало поединка — в 11:00 по московскому времени.

Также в этот день петербуржцы проведут встречу с «Ноа» из Армении в рамках Зимней серии. Эта игра начнётся в 17:30.

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Все комментарии
shur
shur ответ 4ztj45aq6r3e (раскрыть)
вчера в 19:10
...для них все условия, перелёты,гостиницы,питание, спортзалы,поля,бани ,ол эсклюзив ! А на выходе скучный футбол,
не нужные падения, нервозность ,не спортивное поведение,вот как
это всё вместе уживается?! А это бабки и немалые!!! Одна отдушина Лига Чемпионов,да АПЛ с Ла Лигой!!!
lotsman
lotsman
вчера в 18:58
Интересно будет посмотреть, если покажут.
jzn7f7fvcvb9
jzn7f7fvcvb9
вчера в 18:24
Зениту только победы!
drug01
drug01
вчера в 17:44
Ждем супер игру!!!
4ztj45aq6r3e
4ztj45aq6r3e
вчера в 17:43
Там похоже в основном все наши тренируются.
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