«Зенит» сыграет с московским «Динамо» на сборе в Катаре

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вчера, 17:38

«Зенит» сыграет тренировочную игру с московским «Динамо» на сборе в Катаре.

Матч пройдёт в понедельник, 27 января, в центре Aspire в Дохе. Начало поединка — в 11:00 по московскому времени.

Также в этот день петербуржцы проведут встречу с «Ноа» из Армении в рамках Зимней серии. Эта игра начнётся в 17:30.