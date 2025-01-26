«Зенит» сыграет с московским «Динамо» на сборе в Катаре

«Зенит» сыграет тренировочную игру с московским «Динамо» на сборе в Катаре.
Матч пройдёт в понедельник, 27 января, в центре Aspire в Дохе. Начало поединка — в 11:00 по московскому времени.
Также в этот день петербуржцы проведут встречу с «Ноа» из Армении в рамках Зимней серии. Эта игра начнётся в 17:30.
не нужные падения, нервозность ,не спортивное поведение,вот как
это всё вместе уживается?! А это бабки и немалые!!! Одна отдушина Лига Чемпионов,да АПЛ с Ла Лигой!!!
не нужные падения, нервозность ,не спортивное поведение,вот как
это всё вместе уживается?! А это бабки и немалые!!! Одна отдушина Лига Чемпионов,да АПЛ с Ла Лигой!!!