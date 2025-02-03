Брат Бакаева получил перелом ключицы и пропустит около 6 недель

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев получил перелом ключицы.
Футболист неудачно упал на плечо на вечерней тренировке после одного из единоборств. Главный врач тольяттинского клуба Руслан Засиев прокомментировал:
Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба. Операция пройдёт в одной из клиник Дубая. Восстановление займёт около шести недель.
Солтмурад — сильный духом игрок, и, уверен, морально справится с этой ситуацией. Мы всем клубом его поддерживаем и ждём скорейшего возвращения в строй.
Хавбек является младшим братом полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, выступающего на правах аренды за «Химки».
- Игроку - скорейшего восстановления! Болельщикам - терпения и надежды на лучшее! ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
- Игроку - скорейшего восстановления! Болельщикам - терпения и надежды на лучшее! ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
А если серьёзно, то заголовок какой-то "корявый": как будто Зелимхан - звЯзда мирового масштаба, а Солтмурад так... погулять вышел.
Редактору всё таки нужно тщательНЕЕ с заголовками.
А если серьёзно, то заголовок какой-то "корявый": как будто Зелимхан - звЯзда мирового масштаба, а Солтмурад так... погулять вышел.
Редактору всё таки нужно тщательНЕЕ с заголовками.