Брат Бакаева получил перелом ключицы и пропустит около 6 недель

Полузащитник «Акрона» получил перелом ключицы.

Футболист неудачно упал на плечо на вечерней тренировке после одного из единоборств. Главный врач тольяттинского клуба Руслан Засиев прокомментировал:

Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба. Операция пройдёт в одной из клиник Дубая. Восстановление займёт около шести недель.

Солтмурад — сильный духом игрок, и, уверен, морально справится с этой ситуацией. Мы всем клубом его поддерживаем и ждём скорейшего возвращения в строй.