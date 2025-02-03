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Брат Бакаева получил перелом ключицы и пропустит около 6 недель

вчера, 13:12

Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев получил перелом ключицы.

Футболист неудачно упал на плечо на вечерней тренировке после одного из единоборств. Главный врач тольяттинского клуба Руслан Засиев прокомментировал:

Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба. Операция пройдёт в одной из клиник Дубая. Восстановление займёт около шести недель.

Солтмурад — сильный духом игрок, и, уверен, морально справится с этой ситуацией. Мы всем клубом его поддерживаем и ждём скорейшего возвращения в строй.

Хавбек является младшим братом полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, выступающего на правах аренды за «Химки».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:29
лечиться и поправляться !
ABir
ABir
вчера в 23:05
На ровном месте перелом получил, на тренировке, даже не в контрольной игре. Вдвойне обидно. Здоровья младшему Бакаеву!
Хиромант
Хиромант
вчера в 20:38, ред.
- Как же обидно и досадно "сломаться" на сборах! Перед самым возобновлением чемпионата! Но, увы, бывает... Что ж тут поделаешь...
- Игроку - скорейшего восстановления! Болельщикам - терпения и надежды на лучшее! ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:49
Заголовок мне напоминает ту старую задачку: "Стоят два человека. Один приходится второму отцом, но это не сын. Кто второй человек?" )))

А если серьёзно, то заголовок какой-то "корявый": как будто Зелимхан - звЯзда мирового масштаба, а Солтмурад так... погулять вышел.
Редактору всё таки нужно тщательНЕЕ с заголовками.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:40
Причём тут брат? Полузащитник «Акрона» Солтмурад Бакаев получил перелом ключицы. Желаю ему всяческого здоровья !
snj5j2cacwhp
snj5j2cacwhp
вчера в 13:45
К решающим матчам должен восстановиться
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:45
Плохая травма.... здоровья и полностью восстановиться
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