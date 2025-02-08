В «Динамо» рассказали о стратегии по усилению состава команды

Глава совета директоров «Динамо» дал комментарий касательно стратегии клуба по усилению состава команды.

Изучаем ли мы российский рынок? Неправильно смотреть на команду как на русский блок и нерусский — это одно целое. Сегодня мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы команда усиливалась за счет воспитанников нашей академии, что является стратегической целью клуба. Мы очень хотели бы интегрировать их в состав, чтобы они прогрессировали и развивались, как это делают Тюкавин, Гладышев, Кутицкий, Лещук, Захарян и другие. Это главная задача. Если у нас будут возможности усиления качественными российскими футболистами, то мы должны это серьезно рассматривать.