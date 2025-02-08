В «Динамо» рассказали о стратегии по усилению состава команды

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин дал комментарий касательно стратегии клуба по усилению состава команды.
Изучаем ли мы российский рынок? Неправильно смотреть на команду как на русский блок и нерусский — это одно целое. Сегодня мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы команда усиливалась за счет воспитанников нашей академии, что является стратегической целью клуба. Мы очень хотели бы интегрировать их в состав, чтобы они прогрессировали и развивались, как это делают Тюкавин, Гладышев, Кутицкий, Лещук, Захарян и другие. Это главная задача. Если у нас будут возможности усиления качественными российскими футболистами, то мы должны это серьезно рассматривать.
Из тех молодых, кто этой зимой тренируется с главной командой, новичками являются только Расулов и Александров, остальны же- Бессмертный, Смелов, Окишор и Боков уже имеют некоторый опыт, пусть и небольшой, и им пора бы уже начинать проявлять себя более убедительно.
У многих же из той молодёжи, кто уже вписался в команду (перечислены Гафиным) кое-что неплохо получается.
В главной Динамо сейчас вообще много своих воспитанников, приходится даже обильно раздавать некоторых в другие клубы по арендам.
Парням успехов.
Из тех молодых, кто этой зимой тренируется с главной командой, новичками являются только Расулов и Александров, остальны же- Бессмертный, Смелов, Окишор и Боков уже имеют некоторый опыт, пусть и небольшой, и им пора бы уже начинать проявлять себя более убедительно.
У многих же из той молодёжи, кто уже вписался в команду (перечислены Гафиным) кое-что неплохо получается.
В главной Динамо сейчас вообще много своих воспитанников, приходится даже обильно раздавать некоторых в другие клубы по арендам.
Парням успехов.