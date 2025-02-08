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В «Динамо» рассказали о стратегии по усилению состава команды

сегодня, 20:58

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин дал комментарий касательно стратегии клуба по усилению состава команды.

Изучаем ли мы российский рынок? Неправильно смотреть на команду как на русский блок и нерусский — это одно целое. Сегодня мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы команда усиливалась за счет воспитанников нашей академии, что является стратегической целью клуба. Мы очень хотели бы интегрировать их в состав, чтобы они прогрессировали и развивались, как это делают Тюкавин, Гладышев, Кутицкий, Лещук, Захарян и другие. Это главная задача. Если у нас будут возможности усиления качественными российскими футболистами, то мы должны это серьезно рассматривать.

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Все комментарии
fa75jbmrstb3
fa75jbmrstb3
сегодня в 22:42
Ничего конкретного, одни хотелки и мечтания.
shlomo
shlomo
сегодня в 22:29
Стратегия может быть и хорошая..... но как будет с реализацией...
баск
баск
сегодня в 21:45, ред.
Стратегия правильная, кто бы спорил..

Из тех молодых, кто этой зимой тренируется с главной командой, новичками являются только Расулов и Александров, остальны же- Бессмертный, Смелов, Окишор и Боков уже имеют некоторый опыт, пусть и небольшой, и им пора бы уже начинать проявлять себя более убедительно.

У многих же из той молодёжи, кто уже вписался в команду (перечислены Гафиным) кое-что неплохо получается.
В главной Динамо сейчас вообще много своих воспитанников, приходится даже обильно раздавать некоторых в другие клубы по арендам.

Парням успехов.
shur
shur
сегодня в 21:43
...кроме денег Вас не хр-на больше ничего не интересует...!
Посмешище из Великого Клуба сделали ! Интеграция в Деградацию
превращается, печальная история...!!!
Capral
Capral
сегодня в 21:40
Сразу вспомнились слова Шурика из Бессмертной комедии: "Я когда вас слушаю, Иван Васильевич, у меня складывается впечатление- что вы бредите"! Очень много общего с этим персонажем... Обычный клерк, совершенно случайный в футболе человек, ничего общего не имеющий с истинным Динамо и абсолютно неискренний. Да я уверен, будь его воля, он давно бросил бы Динамо, который ему чужд по духу и сущности... Ведь еще недавно, он неоднократно заявлял, что Динамо- обременительный проект для ВТБ. А что сейчас- любовь нечаянно нагрянула??? Да ничего подобного, просто Великий в прошлом Клуб попал в полное рабство к этому товарищу и передал банку больше 80% акций клуба!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:32
Стратегия очень серьёзная - и не поспоришь...)
Гость
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