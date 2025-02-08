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Сауль: «Мы должны защищать Ямаля, чтобы у него всё шло хорошо»

сегодня, 22:34

Полузащитник «Севильи» Сауль Ньигес поделился мнением относительно сравнения нападающего «Барселоны» Ламине Ямале с легендами мирового футбола Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Если хотим, чтобы у него все получилось, придется снизить напряжение. Во-первых, потому что Месси уникален. Не думаю, что найдется кто-то, кто сможет сравниться с ним. Криштиану уникален. Это футболисты, которые 10, 15, 20 лет провели в элитном футболе, показывая космический уровень.

После чемпионата Европы Ламин Ямаль был великолепен, но не нужно сравнивать. Мы, испанские любители футбола, должны защищать этого парня, чтобы он продолжал играть, чтобы у него всё шло хорошо.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 23:24
На счёт сравнения это он прав
yk3ngr58aeb8
yk3ngr58aeb8
сегодня в 23:18
Теперь его будут оберегать и лелеять
Гость
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