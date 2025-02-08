Сауль: «Мы должны защищать Ямаля, чтобы у него всё шло хорошо»

Полузащитник «Севильи» поделился мнением относительно сравнения нападающего «Барселоны» с легендами мирового футбола Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Если хотим, чтобы у него все получилось, придется снизить напряжение. Во-первых, потому что Месси уникален. Не думаю, что найдется кто-то, кто сможет сравниться с ним. Криштиану уникален. Это футболисты, которые 10, 15, 20 лет провели в элитном футболе, показывая космический уровень.

После чемпионата Европы Ламин Ямаль был великолепен, но не нужно сравнивать. Мы, испанские любители футбола, должны защищать этого парня, чтобы он продолжал играть, чтобы у него всё шло хорошо.