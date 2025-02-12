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Посол Саудовской Аравии сообщил, что на ЧМ-34 не разрешат алкоголь

сегодня, 18:22

Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид бин Бандар Аль Сауд сообщил источнику, что на чемпионате мира 2034 года алкоголь будет под запретом.

В настоящее время мы не разрешаем употреблять алкоголь. Много удовольствия можно получить без алкоголя, он не является на 100 % необходимым. Если вы захотите выпить после отъезда, то можете это сделать, но в настоящее время у нас нет алкоголя. Как и наша погода, это сухая страна.

У каждого своя культура. Мы рады принимать людей в рамках нашей культуры, но мы не хотим менять свою культуру ради кого-то другого.

Серьёзно? Вы не можете жить без выпивки?, — в шутку добавил посол.

Во время ЧМ-2022 в Катаре алкоголь был разрешён в определённых зонах и ресторанах.

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Перевод с lbc.co.uk
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Все комментарии
nwsaumz68us6
nwsaumz68us6 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 20:33
Ты это англичанам и немцам, ну или финнам расскажи, они тебе спасибо скажут ведь напиваться в свинью и уходить в запои это типа аперитива.
А хочешь удивлю тебя?
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) самыми запойными являются Австрия, Ирландия и Чехия!
А это организация не наша и им ты уж должен поверить.
У нас в России любят выпить и есть люди, которые страдают от алкогольной зависимости, но мы ещё раз повторю долеко не лидеры в этой беде.
А как пьют азиаты видел? Русские точно столько не пьют.
А ещё наблюдение, азиаты как и немцы и ещё многие европейцы за столом могут тут же жрать, рыгать и пердеть и для них это норм, а русский в случаи необходимости выходит из помещения.
Кстати, что бы дурно не пахнуть французы придумали парфюмерию, а русские баню.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:49
Начал хорошо, а потом фраза, "У каждого своя культура. Мы рады принимать людей в рамках нашей культуры, но мы не хотим менять свою культуру ради кого-то другого."
Играть в футбол это тоже чья то культура. И ходить/бегать в шортах, если не ошибаюсь, у вас тоже не принято. Ну и в добавок, небоскрёбы это тоже не ваша культура. В общем много до чего докопаться можно.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:45
И снова на счёт алкоголя... Последний раз я пил пиво на стадионе ещё в Советском Союзе. Это был стадион Метеор в Днепропетровске. Тогда можно было проносить пиво в бутылках и водку тоже. На входе не обыскивали, но никто не напивался и бутылками не бросались. В 94-м был в Лужниках на матче Россия-Шотландия, по моему. Тогда уже на входе обыскивали и изымали всё спиртное. Но алкоголь можно было купить прямо на стадионе. Да-а, было время...
Karkaz
Karkaz ответ p69uxmdx7f69 (раскрыть)
сегодня в 19:42
Одно дело употребление алкоголя для настроения, другое, зависимость и падение до статуса "алкаш". В европе, по мне, алкоголь больше как "запивка" к завтраку или ужину. Или такие мероприятия как октоберфест. В России же алкоголь больше применяется как уход от разного рода психологических проблем.
qystqm376b3v
qystqm376b3v
сегодня в 19:35
Считаю что это правильно, страна со своими обычаями, экономику они на другом подымают
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:28
Да до 2034 года "столько воды (водки) утечёт" , так что рассуждать на эту тему несколько рановато...)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:19
Саудовская Аравия приняла такое решение, уважаю её за это. Кому не нравится, пусть остаётся дома. Лично я за то, чтобы на стадионах не было даже пива - пусть торговцы зарабатывают в других местах. Кстати, РФС усиленно пытается протащить пенное на стадионы. Для тех, кто любит смотреть футбол с пивом, есть бары.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 19:01
Я думаю саудиты американцам разрешат пороть, - свои же люди, как никак. А американцы разрешат англичанам. Ну и всё - вопрос закрыт.)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 18:53, ред.
Не употреблял алкоголь ? А как же твой рабочий коллектив геологоразведки ?! ) Неужто он ни разу даже в отпуск тебя по человечески не провожал ?! Кошмар, канеш.

P.S. А саудиты в корне не правы. Хотя их понять можно , - среди них нет болельщиков, - одни зрители.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 18:50, ред.
Ну-ну. Если Англия попадёт на этот ЧМ, а скорее всего она попадёт, то посмотрим как вы справитесь с английскими фанатами, от которых во всей Европе волосы дыбом.
Посыл, возможно, и хороший, но помимо культуры СА, есть и культура у каждого народа. В Катаре поступили грамотно, разрешив выпивать в отведённых зонах, а вот совсем без выпивки, думаю, будет недовольство. Всегда лучший путь - учитывать интересы всех.
p69uxmdx7f69
p69uxmdx7f69 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 18:48, ред.
А при чём здесь Россия?
Россия далеко не лидер в мире по употреблению спиртого, а если посмотреть на историю проведения крупных турниров по футболу, то самые пьющие и дебоширы это англичане, да и собственно все британцы. Не отстают от них немцы и другие европейцы.
Ещё не маловажный факт как пить, можно выпить для настроения, а другое дело нажираться как свинья. Посмотрите к примеру на знаменитые немецкие фестивали, только не в начале, где им только приносят пиво под радостные возгласы, а немного погодя, а в конце таких мироприятий кроме как отвращения других чувств не бывает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 18:47
Нет худа без добра. Россиянам теперь и смысла нет туда на мундиаль ехать .) Здесь дома - у ящика хоть оторвёмся по полной...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:46
Самогон надо будет гнать там и бражку ставить))
112910415
112910415
сегодня в 18:44
обидно, слушай !
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 18:42
Правельное решенее,уважаю.👍 Не какого алкоголя в СА не льзя под спонсоров пива про гибатся!! Всем алкашам въезд закрыть. ❌ Кому не в тепреж на питься пускай в Бахрейн едут.
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
сегодня в 18:38
Нет они не могут!!!
yuuetazqn44c
yuuetazqn44c
сегодня в 18:32
Финальный турнир ЧМ длится чуть больше месяца
Для справки: "Верблюды способны выживать без воды до двух недель, а без пищи до месяца".
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:32
Как человек, который никогда не употреблял алкоголь, полностью поддержу в этом СА 🤝👍🏽 Да и всегда неприятно было наблюдать за пьяными «болельщиками» на стадионах, которые ужасно себя ведут
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:32
У них строго с этим, Вы ведь понимаете.
Но пиво наверное нужно одобрить.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:29
это же как же без алкоголя то ))))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:28, ред.
Ну всё, тогда можно бан с России не снимать до 36го)))
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