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сегодня, 18:22

Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид бин Бандар Аль Сауд сообщил источнику, что на чемпионате мира 2034 года алкоголь будет под запретом.

В настоящее время мы не разрешаем употреблять алкоголь. Много удовольствия можно получить без алкоголя, он не является на 100 % необходимым. Если вы захотите выпить после отъезда, то можете это сделать, но в настоящее время у нас нет алкоголя. Как и наша погода, это сухая страна. У каждого своя культура. Мы рады принимать людей в рамках нашей культуры, но мы не хотим менять свою культуру ради кого-то другого.

Серьёзно? Вы не можете жить без выпивки?, — в шутку добавил посол.