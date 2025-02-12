Посол Саудовской Аравии сообщил, что на ЧМ-34 не разрешат алкоголь

Посол Саудовской Аравии в Великобритании Халид бин Бандар Аль Сауд сообщил источнику, что на чемпионате мира 2034 года алкоголь будет под запретом.
В настоящее время мы не разрешаем употреблять алкоголь. Много удовольствия можно получить без алкоголя, он не является на 100 % необходимым. Если вы захотите выпить после отъезда, то можете это сделать, но в настоящее время у нас нет алкоголя. Как и наша погода, это сухая страна.
У каждого своя культура. Мы рады принимать людей в рамках нашей культуры, но мы не хотим менять свою культуру ради кого-то другого.
Серьёзно? Вы не можете жить без выпивки?, — в шутку добавил посол.
Во время ЧМ-2022 в Катаре алкоголь был разрешён в определённых зонах и ресторанах.
А хочешь удивлю тебя?
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) самыми запойными являются Австрия, Ирландия и Чехия!
А это организация не наша и им ты уж должен поверить.
У нас в России любят выпить и есть люди, которые страдают от алкогольной зависимости, но мы ещё раз повторю долеко не лидеры в этой беде.
А как пьют азиаты видел? Русские точно столько не пьют.
А ещё наблюдение, азиаты как и немцы и ещё многие европейцы за столом могут тут же жрать, рыгать и пердеть и для них это норм, а русский в случаи необходимости выходит из помещения.
Кстати, что бы дурно не пахнуть французы придумали парфюмерию, а русские баню.
А хочешь удивлю тебя?
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) самыми запойными являются Австрия, Ирландия и Чехия!
А это организация не наша и им ты уж должен поверить.
У нас в России любят выпить и есть люди, которые страдают от алкогольной зависимости, но мы ещё раз повторю долеко не лидеры в этой беде.
А как пьют азиаты видел? Русские точно столько не пьют.
А ещё наблюдение, азиаты как и немцы и ещё многие европейцы за столом могут тут же жрать, рыгать и пердеть и для них это норм, а русский в случаи необходимости выходит из помещения.
Кстати, что бы дурно не пахнуть французы придумали парфюмерию, а русские баню.
Играть в футбол это тоже чья то культура. И ходить/бегать в шортах, если не ошибаюсь, у вас тоже не принято. Ну и в добавок, небоскрёбы это тоже не ваша культура. В общем много до чего докопаться можно.
Играть в футбол это тоже чья то культура. И ходить/бегать в шортах, если не ошибаюсь, у вас тоже не принято. Ну и в добавок, небоскрёбы это тоже не ваша культура. В общем много до чего докопаться можно.
P.S. А саудиты в корне не правы. Хотя их понять можно , - среди них нет болельщиков, - одни зрители.
P.S. А саудиты в корне не правы. Хотя их понять можно , - среди них нет болельщиков, - одни зрители.
Посыл, возможно, и хороший, но помимо культуры СА, есть и культура у каждого народа. В Катаре поступили грамотно, разрешив выпивать в отведённых зонах, а вот совсем без выпивки, думаю, будет недовольство. Всегда лучший путь - учитывать интересы всех.
Посыл, возможно, и хороший, но помимо культуры СА, есть и культура у каждого народа. В Катаре поступили грамотно, разрешив выпивать в отведённых зонах, а вот совсем без выпивки, думаю, будет недовольство. Всегда лучший путь - учитывать интересы всех.
Россия далеко не лидер в мире по употреблению спиртого, а если посмотреть на историю проведения крупных турниров по футболу, то самые пьющие и дебоширы это англичане, да и собственно все британцы. Не отстают от них немцы и другие европейцы.
Ещё не маловажный факт как пить, можно выпить для настроения, а другое дело нажираться как свинья. Посмотрите к примеру на знаменитые немецкие фестивали, только не в начале, где им только приносят пиво под радостные возгласы, а немного погодя, а в конце таких мироприятий кроме как отвращения других чувств не бывает.
Россия далеко не лидер в мире по употреблению спиртого, а если посмотреть на историю проведения крупных турниров по футболу, то самые пьющие и дебоширы это англичане, да и собственно все британцы. Не отстают от них немцы и другие европейцы.
Ещё не маловажный факт как пить, можно выпить для настроения, а другое дело нажираться как свинья. Посмотрите к примеру на знаменитые немецкие фестивали, только не в начале, где им только приносят пиво под радостные возгласы, а немного погодя, а в конце таких мироприятий кроме как отвращения других чувств не бывает.
Для справки: "Верблюды способны выживать без воды до двух недель, а без пищи до месяца".
Для справки: "Верблюды способны выживать без воды до двух недель, а без пищи до месяца".
Но пиво наверное нужно одобрить.
Но пиво наверное нужно одобрить.