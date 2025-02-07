Фанаты «Реала» вывесили баннер с оскорблением в адрес «Атлетико»

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вчера, 13:28

В преддверии матча между «Реалом» и «Атлетико» на мосту трассы М-30, одной из главных автодорог Мадрида, появился баннер со словами «вечно второсортные».

Испанские медиа пишут, что баннер адресован «Атлетико».

Матч пройдет в субботу в рамках 23-го тура Ла Лиги.