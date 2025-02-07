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Фанаты «Реала» вывесили баннер с оскорблением в адрес «Атлетико»

вчера, 13:28
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико23:00 Не начался

В преддверии матча между «Реалом» и «Атлетико» на мосту трассы М-30, одной из главных автодорог Мадрида, появился баннер со словами «вечно второсортные».

Испанские медиа пишут, что баннер адресован «Атлетико».

Матч пройдет в субботу в рамках 23-го тура Ла Лиги.

Фанаты «Реала» вывесили баннер с оскорблением в адрес «Атлетико»

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Перевод с marca.com
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Все комментарии
Hamman
Hamman ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 01:37
Ревность у него 😂
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:06
    Икарус
    Икарус ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 21:41
    Видимо он из тех, кто о подобном опыте мечтает втайне.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 20:37
    Так у меня память хорошая!
    Подобных личностей презираю.
    А ты опять за него заступаешься, а ещё мне такие вопросы задаёшь.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38. (раскрыть)
    вчера в 19:53
    Ты все не забудешь это. Возбуждает?

    Иначе зачем об этом годами твердить.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 19:22
    Как однажды дырявый гей-нарцисс будущим игроком Реала сказал игроку Атлетико Коке: «Да, я ... [гей], но зато богатый».

    Так, что каждому своё.
    амурец
    амурец
    вчера в 18:39
      sv_1969
      sv_1969 ответ Hamman (раскрыть)
      вчера в 17:15, ред.
      Каждому своё!Кто то довольствуется титулами и богатством! А кто-то тем что есть)
      Hamman
      Hamman ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 16:33
      Выиграют эту игру матрасы или нет, ничего не меняет. Матрасам никогда не обойти Реал ни по ЛЧ, ни по внутренним титулам.
      P.S. баннер не поддерживаю, к Атлетико отношусь с уважением.
      Не Э Г О ИС Т
      Не Э Г О ИС Т
      вчера в 14:59
      Болтовня - признак страха и неуверенности.. Как и у Авейру.. Значит боятся.. А-ха-ха-ха.. 🤣
      sv_1969
      sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 14:55
      Дык и я про то! Я задал грубо говоря риторический вопрос! Что они вывесят!Или вывесят вообще! Может они поумнее окажутся)))))))))
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 14:45
      Главное, чтоб Реал Мадрид выиграл.
      Futurista
      Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 14:38
      Там это обоюдно)...
      lotsman
      lotsman
      вчера в 14:32
      Вечные враги и соперники - Атлетико, Реал, а ещё Барселона.
      sv_1969
      sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 14:32, ред.
      Мне кажется фанатам матрасов по фиг на мнение других фанатов)))
      112910415
      112910415
      вчера в 14:23
      игры фанатов не отличаются разнообразием
      Futurista
      Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 14:22, ред.
      "Второсортность" по их мнению от этого не изменится)...один матч ничего не решает...
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 13:33
      Интересно что будет висеть если Матрасы дрюкнут Реал?)))
      Baggio R.
      Baggio R.
      вчера в 13:31
      Маргарин потек у кого-то)
      Гость
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