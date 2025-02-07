Фанаты «Реала» вывесили баннер с оскорблением в адрес «Атлетико»

В преддверии матча между «Реалом» и «Атлетико» на мосту трассы М-30, одной из главных автодорог Мадрида, появился баннер со словами «вечно второсортные».
Испанские медиа пишут, что баннер адресован «Атлетико».
Матч пройдет в субботу в рамках 23-го тура Ла Лиги.
Подобных личностей презираю.
А ты опять за него заступаешься, а ещё мне такие вопросы задаёшь.
Подобных личностей презираю.
А ты опять за него заступаешься, а ещё мне такие вопросы задаёшь.
Иначе зачем об этом годами твердить.
Иначе зачем об этом годами твердить.
Так, что каждому своё.
Так, что каждому своё.
P.S. баннер не поддерживаю, к Атлетико отношусь с уважением.
P.S. баннер не поддерживаю, к Атлетико отношусь с уважением.