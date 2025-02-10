Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Кубок 2024/2025

Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича на матче с «Брайтоном»

сегодня, 08:31
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Болельщики «Челси» скандировали имя бывшего владельца клуба Романа Абрамовича на матче Кубка Англии с «Брайтоном» (1:2).

Российский миллиардер был вынужден продать клуб в 2022 году. Новым владельцем стал американский бизнесмен Тодд Боэли.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Моуриньо остановил автобус, чтобы впустить болельщика «Фенербахче»
Вчера, 16:17
ФИФА снизила стоимость билетов на КЧМ-2025 из-за низких продаж
07 февраля
Фанаты «Реала» вывесили баннер с оскорблением в адрес «Атлетико»
07 февраля Фото
«Наверное, дело в мяче». Фанаты «Ньюкасла» — Артете
06 февраля
Полузащитник «Челси» после матча подарил болельщику свои шорты
04 февраля Фото
Фанат в подкате сбил телохранителя Месси
03 февраля Видео
Сортировать
Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ bfrxpgx27h3g (раскрыть)
сегодня в 15:05
Так болелы Челси были только "за" чтобы Абрамович остался.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:54
Вся команда присоединилась к поддержке и дружно слили Брайтону)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:42
Как то так)))
bfrxpgx27h3g
bfrxpgx27h3g
сегодня в 11:00
Наконец пришло понимание, что россиянин лучше американца.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:30
Вот и разница. Один умел управлять, создав и собрав вокруг себя профессионалов, а другие (американцы) всё сломали в одночасье, всех уволив, понабрав директоров из других видов спорта, потратили огромную кучу денег на игроков, большая часть из которых не понятно кто вообще….
112910415
112910415
сегодня в 10:29
болезненная ностальгия !
Futurista
Futurista
сегодня в 10:05, ред.
Рома, дайте рома - кричали английские матросы 🥃)...
5ut9z3j8rgxy
5ut9z3j8rgxy
сегодня в 09:50
Теперь только вспоминать будут счастливое время
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ avwzf8rz7fby (раскрыть)
сегодня в 09:40
А может они просто Рому с Боэли перепутали ?
adekvat
adekvat
сегодня в 09:30
Только и осталось вспоминать о тех временах.
STVA 1
STVA 1 ответ avwzf8rz7fby (раскрыть)
сегодня в 09:28
Да нет... Это просто факт что при Абрамовиче у Челси было все хорошо.
avwzf8rz7fby
avwzf8rz7fby
сегодня в 09:15
А может это просто болельщики Ромы были на матче?
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 09:00
Понятное дело, Абрамович - это лучшее что было за всю историю Челси
drug01
drug01
сегодня в 08:55
Они будут его вспоминать еще долго
Alex_67
Alex_67
сегодня в 08:55
Все логично, при Абрамовиче Челси был топовым клубом... Российского владельца интересовал футбол, американского собственника волнует только бизнес. По этой же причине и другие клубы американских хозяев в АПЛ испытывают футбольные проблемы...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:45
Прошли лучшие времена Челси. Как бы клуб не стал вторым Арсеналом)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 