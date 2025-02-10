Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича на матче с «Брайтоном»

Болельщики «Челси» скандировали имя бывшего владельца клуба Романа Абрамовича на матче Кубка Англии с «Брайтоном» (1:2).
Российский миллиардер был вынужден продать клуб в 2022 году. Новым владельцем стал американский бизнесмен Тодд Боэли.
|Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Челси
|Матч завершен
Болельщики «Челси» скандировали имя бывшего владельца клуба Романа Абрамовича на матче Кубка Англии с «Брайтоном» (1:2).
Российский миллиардер был вынужден продать клуб в 2022 году. Новым владельцем стал американский бизнесмен Тодд Боэли.