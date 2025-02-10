Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича на матче с «Брайтоном»

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сегодня, 08:31

Болельщики «Челси» скандировали имя бывшего владельца клуба на матче Кубка Англии с «Брайтоном» (1:2).

Российский миллиардер был вынужден продать клуб в 2022 году. Новым владельцем стал американский бизнесмен Тодд Боэли.