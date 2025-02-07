ФИФА снизила стоимость билетов на КЧМ-2025 из-за низких продаж

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вчера, 16:05

Стоимость самых дешевых билетов на матчи клубного чемпионата мира со стадии 1/8 финала и далее снизилась примерно на 385 долларов благодаря введению новой «ценовой категории».

Минимальная цена билетов на полуфинал для болельщиков участвующего клуба, ранее составляла 526 долларов. Однако теперь их можно приобрести за 140.

Самые доступные билеты на финал, которые изначально стоили 892 доллара, теперь предлагаются за 300. Этот шаг был предпринят на фоне слабых продаж.

На матч-открытия, где «Интер» Майами сыграет с египетским «Аль-Ахли» 14 июня на стадионе Hard Rock в Майами, в продаже остается более 100 билетов в не менее чем 17 различных секторах.