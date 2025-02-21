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Солари: « Я доволен первыми игровыми минутами и первым забитым мячом»

сегодня, 09:51
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Нападающий «Спартака» Пабло Солари поделился впечатлениями от первого матча в составе «красно-белых», в котором ему удалось отметиться голом.

Всё хорошо. Я очень доволен своими первыми игровыми минутами и первым забитым мячом в этой футболке. Команда тепло меня приняла, но это доверие нужно оправдывать на футбольном поле. Поэтому этот гол был важен для меня. Мне хочется принести как можно больше пользы «Спартаку».

Когда я только пришёл в «Спартак», знал только Барко, но уже успел убедиться, что здесь собраны не только классные футболисты, но и хорошие люди. Есть уверенность, что все вместе мы способны добиться серьёзных успехов.

Напомним, вчера в товарищеском матче «Спартак» обыграл «Торпедо» (2:1).

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:20
Надеюсь это будет хорошее приобретение
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:05
"Всем доволен, домой не хочу....пока что"
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:00, ред.
Про хороших людей это он перегнул, язык не повернётся у честного человека назвать руководителей из Лукойла хорошими людьми. Если только так - хорошие, но малодушные. Видать просто его уже в нашей пресс-службе натаскивают воду лить из ведёрка
NbKA555
NbKA555
сегодня в 09:56
Дай Бог чтобы всё у вас получилось.Нужно работать усердно и не падать духом если не всегда всё получается.Настрой боевое у тебя,вчера по товарняку с Торпедо это было видно.С Оренбургом точно получишь игровое время.Да и вообще,Бонгонда присядет с таким вингером.Конкуренция всегда хорошо.Всем добра!
Гость
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