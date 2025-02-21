Солари: « Я доволен первыми игровыми минутами и первым забитым мячом»

Нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от первого матча в составе «красно-белых», в котором ему удалось отметиться голом.

Всё хорошо. Я очень доволен своими первыми игровыми минутами и первым забитым мячом в этой футболке. Команда тепло меня приняла, но это доверие нужно оправдывать на футбольном поле. Поэтому этот гол был важен для меня. Мне хочется принести как можно больше пользы «Спартаку».

Когда я только пришёл в «Спартак», знал только Барко, но уже успел убедиться, что здесь собраны не только классные футболисты, но и хорошие люди. Есть уверенность, что все вместе мы способны добиться серьёзных успехов.