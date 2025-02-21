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Лапорта отправился в Дубай в поисках новых инвесторов

сегодня, 11:26

После продажи VIP-мест президент «Барселоны» Жоан Лапорта снова изучает ближневосточный рынок в поисках новых инвесторов.

Лапорта по-прежнему находится в поисках доходов для клуба. Хотя «Барселоне» удалось вернуться к правилу «1 к 1» Ла Лиги, что совпало с продажей VIP-мест двум разным компаниям, последние продления контрактов с игроками вынуждают искать новые способы получения экономических ресурсов, чтобы не выйти за рамки фэйр-плэй.

Именно поэтому президент каталонцев воспользовался тем, что у команды не было матча посреди недели, чтобы слетать в Дубай в поисках новых инвесторов.

Лапорта отправился в Дубай в поисках новых инвесторов

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Все комментарии
VvediteNowiyLogin
VvediteNowiyLogin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 15:02
    Не Э Г О ИС Т
    Не Э Г О ИС Т
    сегодня в 13:10
    За чей счёт сей мужик осуществил поездку?.. 🤔
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 12:10, ред.
    Лапорта в Дубае
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 11:59
    остальным клубам ЛаЛиги надо нанять Лапорта, чтоб он и вип-места ихних стадионов продал арабам.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 11:37
    Эх .... " нелегкая это работа из болота тащить бегемота! "...:))))
    Гость
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