Лапорта отправился в Дубай в поисках новых инвесторов

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сегодня, 11:26

После продажи VIP-мест президент «Барселоны» снова изучает ближневосточный рынок в поисках новых инвесторов.

Лапорта по-прежнему находится в поисках доходов для клуба. Хотя «Барселоне» удалось вернуться к правилу «1 к 1» Ла Лиги, что совпало с продажей VIP-мест двум разным компаниям, последние продления контрактов с игроками вынуждают искать новые способы получения экономических ресурсов, чтобы не выйти за рамки фэйр-плэй.

Именно поэтому президент каталонцев воспользовался тем, что у команды не было матча посреди недели, чтобы слетать в Дубай в поисках новых инвесторов.