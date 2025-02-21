Лапорта отправился в Дубай в поисках новых инвесторов

После продажи VIP-мест президент «Барселоны» Жоан Лапорта снова изучает ближневосточный рынок в поисках новых инвесторов.
Лапорта по-прежнему находится в поисках доходов для клуба. Хотя «Барселоне» удалось вернуться к правилу «1 к 1» Ла Лиги, что совпало с продажей VIP-мест двум разным компаниям, последние продления контрактов с игроками вынуждают искать новые способы получения экономических ресурсов, чтобы не выйти за рамки фэйр-плэй.
Именно поэтому президент каталонцев воспользовался тем, что у команды не было матча посреди недели, чтобы слетать в Дубай в поисках новых инвесторов.
2. перес продал випки реала уже давно и в большем обьеме
харош уже эти "желтые" мадридские помойки излагать!
2. перес продал випки реала уже давно и в большем обьеме
харош уже эти "желтые" мадридские помойки излагать!
https://youtu.be/qKf79HAi0_E