Закат игрока за 117,5 млн евро. Главный трансферный успех «Виллы» – кошмар для «Сити» и Гвардиолы

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сегодня, 15:01

Стоит подумать о смене обстановки.

Полная противоположность Салаха

Мохамеду 32 года – и это лучший футболист АПЛ прямо сейчас. Салах – образец профессионализма. Он сохраняет жёсткую дисциплину в вопросах тренировок, питания и восстановления, поэтому остаётся стабильным лидером «Ливерпуля» и от матча к матчу приносит команде очки в решающий момент. Вингер идёт на лучший свой сезон в карьере и готов взять «Золотой мяч», а мерсисайдцы – фавориты АПЛ и Лиги чемпионов.

Джеку Грилишу 29 лет – и это футболист, которого уже списывают. Давно сообщалось о проблемах вингера с алкоголем и режимом. В «Астон Вилле» это не так бросалось в глаза – для на тот момент скромного коллектива это был слишком сильный футболист чтобы придираться к его профессионализму. При этом в «Сити» проблемы продолжились, а ситуация изменилась – в топ-клубе игроков уровня Грилиша достаточно, поэтому вдобавок к таланту от Джека требовалась дисциплина. Наблюдать за выходками вингера после требла было весело – просто это вписывалось в общую атмосферу. Но такое чувство, что остальные давно отошли от того триумфа, а Грилиш ещё где-то там.

С него брали пример «Аякс» и «Шахтёр»

Не сгущать краски тут невозможно – достаточно обозначить сумму, которую «горожане» заплатили за вингера. Для «Виллы» продажа Джека – главная в истории клуба, на нём заработали 117,5 миллионов евро. Для «небесно-голубых» это тоже крупная сумма – так что одни эту сделку записывают в свои главные успехи, а другие – в исторические провалы.

И ведь забавно, что этот трансфер послужил примером для других клубов. Скромные команды поняли – толстосумов можно раскручивать на деньги, если создать вокруг футболиста ажиотаж. В сезоне-22/23 «Шахтёр» искал покупателя для Мудрика – тогда вице-президент «горняков» Карло Николини прямо говорил:

60 миллионов евро недостаточно для подписания Мудрика. Наш директор сказал, что нам нужна сумма, близкая к той, которую «Ман Сити» заплатил за Грилиша. Только в таком случае мы продадим Мудрика. А предложения в размере 40 миллионов евро мы и вовсе никогда не рассматривали.

И ведь получилось! «Арсенал» не пошёл на поводу у украинцев – зато запросы «Шахтёра» удовлетворил «Челси».

Или переход Антони из «Аякса» в МЮ . Амстердамцы не хотели отпускать лидера до последнего и заломили баснословный ценник под 100 млн – лишь бы отстали. Но тен Хаг продолжал давить на руководство – и, к общему удивлению, манкунианцы заплатили.

Требл «Сити» – поворотный момент для Джека

Какое-то время вингер даже был неплох. Нет, к сумме трансфера по-прежнему придирались – но Пеп регулярно выпускал футболиста на поле, у Грилиша было достаточно игрового времени. В сезоне-22/23 исполнитель даже оказался среди лидеров – для «горожан» та кампания стала триумфальной. «Сити» долго преследовал «Арсенал» в чемпионате – и дождался ошибок конкурента, взял титул. В Кубке Англии добрались до финала и в манкунианском дерби переиграли «Юнайтед». Но главное – «небесно-голубым» наконец покорилась Лига чемпионов. Причём команда прошла по тяжелейшей сетке, играя с «Баварией» и «Реалом».

Даже тогда Джек не был так результативен – но что-то да показал (пару раз забивал решающие мячи или ассистировал в ключевых голах). Посреди праздника «горожан» именно Грилиш с его выходками был наиболее заметен. Тогда это смотрелось весело. Но сейчас становится ясно, что то был поворотный момент. Вингер добился всего, о чём только мог мечтать – и футбол отошёл на второй план. В предыдущем сезоне футболист всю первую часть чемпионата не мог вернуться в стартовый состав, получил несколько микроповреждений, оставался в запасе.

В итоге дошло до того, что Грилиш на протяжении года ни разу не забил за «Ман Сити». Прервал эту серию в матче с «Солфордом» из четвёртой лиги, и то – голом с пенальти.

Не тот, на кого Пеп готов положиться

Всё же Пепу нужны более профессиональные футболисты. Его футбол – систематизированный, требующий от игроков предельного включения в процесс. Поэтому, например, Гвардиола ценит Кевина де Брюйне – может, бельгиец и недоволен тренером из-за его дотошности, но на поле выполняет все его требования.

Летом 2023 года Пепу привезли Жереми Доку, в минувшее межсезонье добавился Савиньо. Испанский менеджер дозирует игровое время между ними, плюс использует на этой позиции Матеуша Нуньеша – профильного полузащитника. Показательно, что даже последнему Гвардиола доверяет больше, чем Грилишу. Сейчас команда в затяжном кризисе, так что Джеку вряд ли позволят побороться за статус лидера.

Нет смысла тянуть с трансфером

Гвардиола в начале января был откровенен:

Он [Грилиш] должен бороться сам с собой. Савиньо находится в лучшей форме, чем Джек, и именно поэтому я выпускаю Савиньо. Я хочу видеть Джека, с которым мы выиграли требл. Но я стараюсь быть честным с самим собой. Им приходится конкурировать [за место в старте]. [Джек] может сказать: «Это несправедливо». Если он так считает, это нормально. Но он должен доказывать, сказать себе: «Я собираюсь конкурировать с Савиньо, чтобы заслужить право играть на этой позиции.