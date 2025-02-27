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«Мальорка» выпустила специальную форму ко дню Балеарских островов

вчера, 16:26

«Мальорка» представила специальную форму, выпущенную ко дню Балеарских островов.

Официальный праздник отмечается 1 марта — в этот день в 1983 году была провозглашена автономия региона в составе Испании.

Футболка красного цвета с чёрными и белыми деталями выделяется наличием флага Балеарских островов, который проходит по всей футболке сверху донизу. 2 марта команда выйдет в ней на матч с «Алавесом». Уникальная форма также будет выпущена ограниченным тиражом в 300 экземпляров.

«Мальорка» выпустила специальную форму ко дню Балеарских островов «Мальорка» выпустила специальную форму ко дню Балеарских островов

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:57
...Я только сегодня подумал,ребятушки, сколько будет стоить Шайба
сувенирная с подписью Сани Овечкина, забитая в тот день когда будет побит рекорд Гретцки ???!!! На однокомнатную в Москве
потянет,ну или как то помочь "Динамо" начать новую игру,новую жизнь!!! ( ...тираж шайб Я ещё не придумал!!!)
lotsman
lotsman
вчера в 21:19
Балеарские острова!!! Прекрасное место.)
4d7qnyn3xxcs
4d7qnyn3xxcs
вчера в 16:53
Очень красивая форма.
Гость
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