«Мальорка» выпустила специальную форму ко дню Балеарских островов

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вчера, 16:26

«Мальорка» представила специальную форму, выпущенную ко дню Балеарских островов.

Официальный праздник отмечается 1 марта — в этот день в 1983 году была провозглашена автономия региона в составе Испании.

Футболка красного цвета с чёрными и белыми деталями выделяется наличием флага Балеарских островов, который проходит по всей футболке сверху донизу. 2 марта команда выйдет в ней на матч с «Алавесом». Уникальная форма также будет выпущена ограниченным тиражом в 300 экземпляров.