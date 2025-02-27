«Мальорка» выпустила специальную форму ко дню Балеарских островов

«Мальорка» представила специальную форму, выпущенную ко дню Балеарских островов.
Официальный праздник отмечается 1 марта — в этот день в 1983 году была провозглашена автономия региона в составе Испании.
Футболка красного цвета с чёрными и белыми деталями выделяется наличием флага Балеарских островов, который проходит по всей футболке сверху донизу. 2 марта команда выйдет в ней на матч с «Алавесом». Уникальная форма также будет выпущена ограниченным тиражом в 300 экземпляров.
сувенирная с подписью Сани Овечкина, забитая в тот день когда будет побит рекорд Гретцки ???!!! На однокомнатную в Москве
потянет,ну или как то помочь "Динамо" начать новую игру,новую жизнь!!! ( ...тираж шайб Я ещё не придумал!!!)
сувенирная с подписью Сани Овечкина, забитая в тот день когда будет побит рекорд Гретцки ???!!! На однокомнатную в Москве
потянет,ну или как то помочь "Динамо" начать новую игру,новую жизнь!!! ( ...тираж шайб Я ещё не придумал!!!)