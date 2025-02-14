«Милан» представил четвёртый комплект формы

«Милан» представил четвертый комплект формы, посвящённый первой победе в Кубке европейских чемпионов в 1963-м и выступлению Мартина Лютера Кинга.

Форма выполнена в двух вариантах, первый – в черном цвете, плавно переходящем в зеленый оттенок, с контрастными желтыми логотипами и красными акцентами на воротнике и манжетах. Второй вариант демонстрирует градиент от красного к зелёному, украшен монохромным гербом, а также воротником и манжетами с желтыми элементами. На внутренней стороне ворота футболки вышит номер 63, символизирующий победу «Милана» в Кубке европейских чемпионов в 1963 году. Данный элемент также является отсылкой к знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», произнесённой в том же году, и олицетворяет стремление к прогрессу.