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«Милан» представил четвёртый комплект формы

вчера, 12:09

«Милан» представил четвертый комплект формы, посвящённый первой победе в Кубке европейских чемпионов в 1963-м и выступлению Мартина Лютера Кинга.

Форма выполнена в двух вариантах, первый – в черном цвете, плавно переходящем в зеленый оттенок, с контрастными желтыми логотипами и красными акцентами на воротнике и манжетах. Второй вариант демонстрирует градиент от красного к зелёному, украшен монохромным гербом, а также воротником и манжетами с желтыми элементами. На внутренней стороне ворота футболки вышит номер 63, символизирующий победу «Милана» в Кубке европейских чемпионов в 1963 году. Данный элемент также является отсылкой к знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», произнесённой в том же году, и олицетворяет стремление к прогрессу.

«Милан» представил четвёртый комплект формы

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Все комментарии
Estiva
Estiva
вчера в 16:31
Эта форма была бы намного красивее, если бы белый мужчина был в окружении женщин разных национальностей
Xrenobus
Xrenobus
вчера в 13:20
Чот какая-та Рома.
shlomo
shlomo
вчера в 12:36
Когда будет пятый комплект... А то 4 не правильное число... :))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:12
"Не перевелись в этом мире мечтатели"...)
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