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«Монтеррей» переиграл «Сантос Лагуну», Рамос забил дебютный гол

сегодня, 09:46
МонтеррейЛоготип футбольный клуб Монтеррей4 : 2Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос ЛагунаМатч завершен

«Монтеррей» выиграл у «Сантос Лагуны» в 10-м туре мексиканской Клаусуры (4:2).

На 22-й минуте счёт в матче открыл игрок мексиканского «Сантоса» Альдо Лопес. На 45+3-й минуте забил нападающий хозяев Герман Бертераме. На 57-й минуте Серхио Рамос вывел «Монтеррей» вперёд. На 64-й минуте отметился голом форвард гостей Бруно Бартиччитто. На 71-й хавбек «Монтеррея» Серхио Каналес снова вывел хозяев поля вперед, а Херардо Артеага удвоил преимущество своей команды.

После этой игры «Монтеррей» идет на 5-м месте (31 очко), «Сантос Лагуна» находится на 18-й строчке (10 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:51
Серёгу с дебютом, уже отрабатывает...
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