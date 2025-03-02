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«Ростов» и московское «Динамо» не выявили победителя

вчера, 21:32
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ (1:1).

На 77-й минуте Даниил Фомин вывел гостей вперёд. Южане отыгрались на 83-й — мяч забил Мохаммад Мохеби.

«Ростов» занимает 7-е место в чемпионате России (26 очков). «Динамо» идёт 5-м (35 баллов).

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Все комментарии
Palex
Palex ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 23:55
Что делается? Конкретно.
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:08
...странный тур?! Да они не играют! В буфете красненьким разминаются!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:06
В двух словах об игре на Ростов-Арене:
-Динамо сегодня ПОЗОР!
-Ростов сегодня Великодушный!
shur
shur ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:04
...играло бы так "Динамо", как эти длинные,душевные,искренние,
неравнодушные, положительные, слёзопробирающие, тёплые
высказывания, цены бы не было,ни автору, ни Горе-Команде...!!!
stanichnik
stanichnik ответ suiw (раскрыть)
вчера в 23:01
Доброго Здоровья, suiw!
Тюку сломал Осипенко.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:39, ред.
Ну вот и отрыв в 4 очка у тройки лидеров благодаря Ростову, или Динамо, не скажу точно так как матч не смотрел. Странный тур, ничьих много.
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:28
"Марцел Личка недоволен игрой с «Ростовом» (1:1) в Мир РПЛ.
– Не было и минуты, где бы мы были лучше. Соперник нас сегодня простил. Это очко – плюс для нас. Проблема была одна: игроки не открывались, ждали длинные мячи. Мяч был на земле только пять минут. В основном играли длинные мячи.

Я очень расстроен, ненавижу боязливость. Для меня нет проблемы, если ты ошибешься, но когда прячешься – это проблема. Таких игроков было сегодня больше одного.

Сегодня мы приехали после сборов. Тебе дают шанс сыграть в составе, а ты его не используешь. Сегодня вся игра команда плохо. С одной стороны, ни Глебов, ни Касерес плохого ничего не сделали, но как команда мы были плохи."
suiw
suiw
вчера в 22:18
Комля сломал Тюку, чуть не убил Лунева. За это получил приз лучшему игроку
69Haya96
69Haya96
вчера в 22:14
В этом сезоне снова все делается ради коронации «Зенита». Опять та же картина.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:59
Рад что Ростов остался на плаву после ухода Глебова и ВГ
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:55
Жаль , РОСТСЕЛЬМАШ был намного лучше и ближе к Победе . Но это футбол и такое бывает.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:53
Не самая интересная игра... Ростов играл в "бей-беги", А Динамо не играло вообще
Храневец
Храневец
вчера в 21:51
Не самый худший результат ,но и не самый лучший !
shlomo
shlomo
вчера в 21:51
молодцы Ростов... сумели урвать одно очко...
баск
баск
вчера в 21:47
Для Динамо матч начинался жутковато..

Центрзащи Бальбуэна и Маричаль будто не вышли на него, либо впервые друг друга увидели. В центре обороны обнаруживалась либо бестолковщина, либо пугающая пустота.

Хотелось сложить руки рупором и прокричать "Ау, вы где?"..
Цетр поля также сильно проседал- Чавес как был в плохой форме осенью, так лучше и не стал, а Глебов проводил первый матч и от сыгранности с партнёрами пока весьма далёк.

Дополняла картину отличная организация прессинга в исполнении хозяев,
не дававшая Динамо ни вдохнуть ни выдохнуть.
Наконец, уже на 20' травмировался и ушёл с поля Тюкавин, и возникли серьёзные вопросы о том, какие у нас вообще сегодня перспективы..

Примерно к исходу получаса вроде бы и оборонцы проснулись, и центр немного пришёл в себя, даже пару моментов разогнал.
Успешно, впрочем, загубленные.

После перерыва картина существенно не изменилась, то есть игру удалось
более-менее выровнять, но до шансов на победу дело у Динамо не доходило.
Некоторую осмысленность игре придала у нас тройная замена- когда вышли
Битело, Фомин и Гладышев, удалось даже забить.

Появилась робкая надежда на результат, но сохранить минимальный перевес
в счёте в неудачно складывающейся игре- это, пожалуй, не про сегодняшнее
Динамо.

ЗЫ.
По предварительной информации- у Кости Тюкавина подозрение на разрыв крестов правого колена. Такие дела..
shur
shur
вчера в 21:44
...включил на 82-ой минуте, Ростов как раз дожал Динамо в атаке,
1:1 и вся игра...!!! Не удивлён!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:43
В такой игре никто не заслужил победы. Ростовская команда играет с желанием, им не откажешь в самоотверженности и всё... Класс игроков не позволяет решать серьёзные задачи, но у Ростова не самый большой бюджет, это может быть оправданием. У Динамо оправдания нет - они вообще ничего не показывают. Самое время напомнить Нгамале о его словах про чемпионство. Сегодня он только замечания делает судье.
lotsman
lotsman
вчера в 21:41
Ростов играл интересней чем оно. Я ожидал победы Ростова.
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:41
Как я понял в 1-м тайме вместо игроков ПФК Динамо Москва на поле вышли артисты местных театров.
Или московских Динамо привезло???
На поле была только одна команда - Ростов.
В конце тайма, правда, из раздевалки на поле выбежал Скопинцев поразмяться, но полученным мячом распорядился совершенно бездарно.
А, вот, во 2-м тайме, примерно минуты с 60-й пошла РУБКА!
Именно "рубка", поскольку ни о какой технике футболёров речи не идёт.
У ВСЕХ игроков Ростова, как я видел, КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ проблемы с техникой паса и обработки мяча. Просто катастрофические.
Брали на поле энтузиазмом. "Яростностью" ))
Гол Динамо получился совершенно нелогичным из хода матча, но игрочишки Ростова расслабились на короткое время, "зевнули", потому и получили.
Но справедливость всё таки восторжествовала.
Процентов на 50.
На 100 процентов Осипенко из выгоднейшего момента запулил мимо и не дал ей (справедливости) торжествовать полностью.
А вообще-то смотреть эту РУБКУ во втором тайме было интересно.
Именно РУБКУ, потому что футбола, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛА, сегодня на поле в Ростове и близко не было.
Bobus
Bobus
вчера в 21:40
В основном играли верхом. Словно пинг-понг головами
протон
протон
вчера в 21:40
Ростов понравился. Особенно в прессинге, отборах, и борьбе.
Рвение к победе было больше у Ростова.
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:40
Коля Комличенко прямо "герой" первой десятиминутки матча. Мало того что свои хорошие моменты загубил, так еще и у Комарова условно гол отобрал. А ежели серьезнее, то как по мне "Ростов" вчистую переиграл своих оппонентов в первом тайме, правда в цифрах на табло это не отразилось. Гости из Москвы пребывали в каком-то состоянии анабиоза. Видать еще не вернулись из теплых краев в, скажем так, суровую российскую реальность. В тайме втором хоть и многовато было сумбура, но и обмен голами имел место быть. В общем вполне себе бодренький матч, "Ростов" как по мне был получше, но итоговый результат на табло. Тюкавину и Роналдо здоровья. Как обычно личное мнение.
Ев17
Ев17
вчера в 21:38
Чем так играть, лучше перенести на тепло, не футбол, а регби, куча травм, игра рваная, наши ЦЗ полчаса первых футбол смотрели
cska1948
cska1948
вчера в 21:36
Хорошая, динамичная игра. Обе команды горели желанием победить, но мне больше понравился Ростов. И главное, что уход Карпина и Глебова на игре Ростова никак не отразился. Я бы сказал, что в азарте, в желании победить Ростов даже прибавил.
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