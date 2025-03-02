«Ростов» и московское «Динамо» не выявили победителя

«Ростов» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ (1:1).
На 77-й минуте Даниил Фомин вывел гостей вперёд. Южане отыгрались на 83-й — мяч забил Мохаммад Мохеби.
«Ростов» занимает 7-е место в чемпионате России (26 очков). «Динамо» идёт 5-м (35 баллов).
Или московских Динамо привезло???
На поле была только одна команда - Ростов.
В конце тайма, правда, из раздевалки на поле выбежал Скопинцев поразмяться, но полученным мячом распорядился совершенно бездарно.
А, вот, во 2-м тайме, примерно минуты с 60-й пошла РУБКА!
Именно "рубка", поскольку ни о какой технике футболёров речи не идёт.
У ВСЕХ игроков Ростова, как я видел, КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ проблемы с техникой паса и обработки мяча. Просто катастрофические.
Брали на поле энтузиазмом. "Яростностью" ))
Гол Динамо получился совершенно нелогичным из хода матча, но игрочишки Ростова расслабились на короткое время, "зевнули", потому и получили.
Но справедливость всё таки восторжествовала.
Процентов на 50.
На 100 процентов Осипенко из выгоднейшего момента запулил мимо и не дал ей (справедливости) торжествовать полностью.
А вообще-то смотреть эту РУБКУ во втором тайме было интересно.
Именно РУБКУ, потому что футбола, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛА, сегодня на поле в Ростове и близко не было.
Или московских Динамо привезло???
На поле была только одна команда - Ростов.
В конце тайма, правда, из раздевалки на поле выбежал Скопинцев поразмяться, но полученным мячом распорядился совершенно бездарно.
А, вот, во 2-м тайме, примерно минуты с 60-й пошла РУБКА!
Именно "рубка", поскольку ни о какой технике футболёров речи не идёт.
У ВСЕХ игроков Ростова, как я видел, КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ проблемы с техникой паса и обработки мяча. Просто катастрофические.
Брали на поле энтузиазмом. "Яростностью" ))
Гол Динамо получился совершенно нелогичным из хода матча, но игрочишки Ростова расслабились на короткое время, "зевнули", потому и получили.
Но справедливость всё таки восторжествовала.
Процентов на 50.
На 100 процентов Осипенко из выгоднейшего момента запулил мимо и не дал ей (справедливости) торжествовать полностью.
А вообще-то смотреть эту РУБКУ во втором тайме было интересно.
Именно РУБКУ, потому что футбола, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛА, сегодня на поле в Ростове и близко не было.