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«Лацио» в гостях вырвал победу у «Милана»

сегодня, 00:46
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Милан» уступил «Лацио» в матче 27-го тура Серии А (1:2).

На 28-й минуте римская команда вышла вперёд — голом отметился Маттиа Дзакканьи. На 67-й «россонери» остались в меньшинстве: красную карточку получил Страхинья Павлович. На 85-й Самуэль Чуквуэзе сравнял счёт. На 90+6-й победный мяч в составе гостей забил Педро, реализовав пенальти.

«Милан» занимает 9-е место (41 очко). «Лацио» идёт 4-м (50 баллов).

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Все комментарии
Niagara
Niagara
сегодня в 07:52
третье поражение подряд, считаю что никакого пеналя не было
y22w2c9nj4z6
y22w2c9nj4z6
сегодня в 07:49
В Милане похоже кризис продолжается
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:47
Красавцы!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:51
Вроде как уже спаслись чудесным образом красно-чёрные, более того, вполне могли они в хаосе последних компенсированных минут даже вырвать победу. Но тут своё слово сказал хитрец Исаксен, буквально выстрадавший пенальти в достаточно безобидной ситуации почти у самой лицевой линии. Посмотрим, скажется ли это третье кряду фиаско "Милана", причём вновь со счётом 1:2, на судьбе Консейсау, коему на замену уже прочат и Сарри, и даже Сеска.
112910415
112910415
сегодня в 05:26
и что с Миланом-то ?
ABir
ABir
сегодня в 03:43
Милан обидно проиграл важный домашний матч одному из конкурентов
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:58, ред.
Единственного, кого мне искренне жаль сегодня, это Консейсао. Однако португал отчасти сам виноват. Он далеко не мальчик, чтоб не понимать куда он идёт (в бардак), а главное - Когда (посреди сезона). Поэтому его ситуация сейчас подпадает под известный каламбур: "Кто последний...., тот и Папа."
Ну а Милан сегодня..., простите за сравнение, это не фк Милан.., - это пицца Милано, да и то не оригинал, а приготовленная из собачатины в привокзальной рыгаловке.

Кто все эти немощи (Хименесы, Рейндерсы, Габбиа, Павловичи) и что они делают в форме этого Клуба ?
Жоао Феликс... Что с парнем стало после Барселоны - тысячи мудрецов не дадут ответ.
Леао... Начал играть только после пе*дола (после перерыва), а до этого чё ? Без пинка никак ?!

P.S. Меньян. Ну такой богатый опыт..., ну нахрена нестись на уходящий за лицевую и в сторону мяч, прыгать в ноги, когда чисто анатомически нападающий будет на мяче первым, тупо пробросит его вперёд, а ты волемс неволемс - на инерции снесёшь форварда своим торсом, на что и весь расчёт ?!
Сколько таких халявных пеналей насобирали за карьеру Роналду, Суарес, Лёва, Салах, Мбаппе, Вини... ? Неужто всё это классному киперу - в новинку ?! (facepalm)

PP.SS. Лирическое отступление, напоследок...
Был бы я на месте боссов АСМ, поставил бы Ибру главным коучем. А то рисковать чужой за*ницей, сидя на трибуне, делая озабоченное е*ало, - весьма сомнительная привилегия для старшего Советника.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:52, ред.
веселый матч, бесспорно. пеналь такое себе, а удаление если бы не то нарушение за которое удалили, то удалять еще надо было раньше Тео за шипы в колено Марушича. так что красная тут есть как ни крути. Милан показал что он играть может и сильно и красиво отрезками, почему не играет постоянно- вопрос к игрокам и руководству...
Drotik
Drotik
сегодня в 00:51
Не пойму Консейсао, если он сам в отставку не подаст.
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