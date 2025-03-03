«Лацио» в гостях вырвал победу у «Милана»

«Милан» уступил «Лацио» в матче 27-го тура Серии А (1:2).
На 28-й минуте римская команда вышла вперёд — голом отметился Маттиа Дзакканьи. На 67-й «россонери» остались в меньшинстве: красную карточку получил Страхинья Павлович. На 85-й Самуэль Чуквуэзе сравнял счёт. На 90+6-й победный мяч в составе гостей забил Педро, реализовав пенальти.
«Милан» занимает 9-е место (41 очко). «Лацио» идёт 4-м (50 баллов).
Ну а Милан сегодня..., простите за сравнение, это не фк Милан.., - это пицца Милано, да и то не оригинал, а приготовленная из собачатины в привокзальной рыгаловке.
Кто все эти немощи (Хименесы, Рейндерсы, Габбиа, Павловичи) и что они делают в форме этого Клуба ?
Жоао Феликс... Что с парнем стало после Барселоны - тысячи мудрецов не дадут ответ.
Леао... Начал играть только после пе*дола (после перерыва), а до этого чё ? Без пинка никак ?!
P.S. Меньян. Ну такой богатый опыт..., ну нахрена нестись на уходящий за лицевую и в сторону мяч, прыгать в ноги, когда чисто анатомически нападающий будет на мяче первым, тупо пробросит его вперёд, а ты волемс неволемс - на инерции снесёшь форварда своим торсом, на что и весь расчёт ?!
Сколько таких халявных пеналей насобирали за карьеру Роналду, Суарес, Лёва, Салах, Мбаппе, Вини... ? Неужто всё это классному киперу - в новинку ?! (facepalm)
PP.SS. Лирическое отступление, напоследок...
Был бы я на месте боссов АСМ, поставил бы Ибру главным коучем. А то рисковать чужой за*ницей, сидя на трибуне, делая озабоченное е*ало, - весьма сомнительная привилегия для старшего Советника.
Ну а Милан сегодня..., простите за сравнение, это не фк Милан.., - это пицца Милано, да и то не оригинал, а приготовленная из собачатины в привокзальной рыгаловке.
Кто все эти немощи (Хименесы, Рейндерсы, Габбиа, Павловичи) и что они делают в форме этого Клуба ?
Жоао Феликс... Что с парнем стало после Барселоны - тысячи мудрецов не дадут ответ.
Леао... Начал играть только после пе*дола (после перерыва), а до этого чё ? Без пинка никак ?!
P.S. Меньян. Ну такой богатый опыт..., ну нахрена нестись на уходящий за лицевую и в сторону мяч, прыгать в ноги, когда чисто анатомически нападающий будет на мяче первым, тупо пробросит его вперёд, а ты волемс неволемс - на инерции снесёшь форварда своим торсом, на что и весь расчёт ?!
Сколько таких халявных пеналей насобирали за карьеру Роналду, Суарес, Лёва, Салах, Мбаппе, Вини... ? Неужто всё это классному киперу - в новинку ?! (facepalm)
PP.SS. Лирическое отступление, напоследок...
Был бы я на месте боссов АСМ, поставил бы Ибру главным коучем. А то рисковать чужой за*ницей, сидя на трибуне, делая озабоченное е*ало, - весьма сомнительная привилегия для старшего Советника.