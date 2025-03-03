«Лацио» в гостях вырвал победу у «Милана»

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сегодня, 00:46

«Милан» уступил «Лацио» в матче 27-го тура Серии А (1:2).

На 28-й минуте римская команда вышла вперёд — голом отметился Маттиа Дзакканьи. На 67-й «россонери» остались в меньшинстве: красную карточку получил Страхинья Павлович. На 85-й Самуэль Чуквуэзе сравнял счёт. На 90+6-й победный мяч в составе гостей забил Педро, реализовав пенальти.

«Милан» занимает 9-е место (41 очко). «Лацио» идёт 4-м (50 баллов).