«Манчестер Юнайтед» по пенальти уступил «Фулхэму» и вылетел из Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Фулхэма» в матче 1/8 финала Кубка Англии (1:1 в основное и дополнительное время, 3:4 по пенальти).
На 45+1-й минуте лондонская команда вышла вперёд усилиями Кэлвина Басси. Манкунианцы отыгрались на 71-й — голом отметился Бруну Фернандеш. В серии одиннадцатиметровых свои попытки не смогли реализовать Виктор Линделёф и Джошуа Зиркзее (МЮ).
Сколько тренеров поменяли , но все тщетно.
Возможно , это проблема исходит из верхушки клуба
Сколько тренеров поменяли , но все тщетно.
Возможно , это проблема исходит из верхушки клуба
Как быть и что делать? Вот вопрос.
Аморим всем нравится, говорит прямо и правильно. После поражений не говлрит, что МЮ был лучшим, как это делал Тен Хаг, ошибки признает.
Но сколько это может продолжаться? Йорро оказался косячником. Доргу пока не видел еще.
Любой классный тренер уже бы выправил чуток ситуацию, а тут хуже и хуже только.
Терпеть опять?
С 2013 года терпим. Тот же Антони как оказалось умеет играть в футбол.
Что же происходит с МЮ? Я сдаюсь уже. Несите правильный ответ
Как быть и что делать? Вот вопрос.
Аморим всем нравится, говорит прямо и правильно. После поражений не говлрит, что МЮ был лучшим, как это делал Тен Хаг, ошибки признает.
Но сколько это может продолжаться? Йорро оказался косячником. Доргу пока не видел еще.
Любой классный тренер уже бы выправил чуток ситуацию, а тут хуже и хуже только.
Терпеть опять?
С 2013 года терпим. Тот же Антони как оказалось умеет играть в футбол.
Что же происходит с МЮ? Я сдаюсь уже. Несите правильный ответ