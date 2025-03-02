Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Кубок 2024/2025

«Манчестер Юнайтед» по пенальти уступил «Фулхэму» и вылетел из Кубка Англии

вчера, 22:23
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмЗакончился после серии пенальти

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Фулхэма» в матче 1/8 финала Кубка Англии (1:1 в основное и дополнительное время, 3:4 по пенальти).

На 45+1-й минуте лондонская команда вышла вперёд усилиями Кэлвина Басси. Манкунианцы отыгрались на 71-й — голом отметился Бруну Фернандеш. В серии одиннадцатиметровых свои попытки не смогли реализовать Виктор Линделёф и Джошуа Зиркзее (МЮ).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Рома» выиграла у «Комо» во встрече чемпионата Италии
Вчера, 21:51
«Ростов» и московское «Динамо» не выявили победителя
Вчера, 21:32
Лидирующая в Первой лиге «Балтика» не смогла одолеть «Шинник»
Вчера, 21:01
«Барселона» крупно обыграла «Реал Сосьедад»
Вчера, 20:06
«Спартак» одержал победу над «Оренбургом»
Вчера, 18:27
«Химки» минимально обыграли «Факел» в матче Премьер-Лиги
Вчера, 16:00
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:32
МЮ продолжает деградировать...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:15
Объективно , пока при Амориме дела стали хуже, чем даже при Тен Хаге.
Как быть и что делать? Вот вопрос.
Аморим всем нравится, говорит прямо и правильно. После поражений не говлрит, что МЮ был лучшим, как это делал Тен Хаг, ошибки признает.
Но сколько это может продолжаться? Йорро оказался косячником. Доргу пока не видел еще.
Любой классный тренер уже бы выправил чуток ситуацию, а тут хуже и хуже только.
Терпеть опять?
С 2013 года терпим. Тот же Антони как оказалось умеет играть в футбол.
Что же происходит с МЮ? Я сдаюсь уже. Несите правильный ответ
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 00:10, ред.
Тебе, как болельщику МЮ, должно быть известно, что для Манчестера есть только 2 трофея: это кубок чемпионов АПЛ и ушастый. Всё остальное - это кайф для нищих.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:06
МЮ опять в пролете - это точно !
lobsterdam
lobsterdam ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:54
Бог простит и я прощаю!
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:53
неправда, трофейчик был не так уж давно в виде кубка Англии, но этот титул МЮ только что утратил в 23.00 по Москве и ничего такого до утраты этого титула не происходило, никаких катаклизмов! А чашка до сих пор стоит в Манчестере, пока новый владелец не объявится!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:47
мучение и агония 120 минут для болельщиков и все зря.
в лиге европы мало шансов.
протон
протон
вчера в 23:07
Даже Кокорин сейчас в лучшей форме чем все МЮ
Во времена САФ бетонно брали все трофеи сейчас МЮ радуют как бы не проиграть.
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:01
Получается у МЮ осталась только Лига Европы из возможных титулов
И то врядли
shur
shur ответ goalaktika (раскрыть)
вчера в 22:56
...ну так и говори, дело в "товарищах из США", нынешных владельцов МЮ...!!!
shur
shur ответ Fulham (раскрыть)
вчера в 22:51
...дожили, теперь и вы для МЮ - класс!
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:51
Прошло очень много лет после ухода САФа , МЮ стал середнячком , он не смог вернутся на уровень гранда АПЛ и в Европе в том числе.. Это, можно называть как угодно , но более подходящий вариант это как проклятие САФа.
Сколько тренеров поменяли , но все тщетно.
Возможно , это проблема исходит из верхушки клуба
shur
shur ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:49
...давай Бро, дружно поблагодарим за ответный гол моего "любимого нытика"лучше бы Он этого не делал, быстрее матч закончился! Гуд
Бай Аморимовское создание, Господи прости нас и мы всех прощаем!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:42, ред.
Мда уж...
Если в Англии когда-нибудь ошибётся прогноз погоды..., в палате Общин Ирландская республиканская партия наберёт большинство представителей..., а МЮ вдруг выиграет какой-нибудь турнир, тогда всё, - на острове Альбион наступит Судный день...
lobsterdam
lobsterdam ответ Fulham (раскрыть)
вчера в 22:39
Где там у дачи класс, когда он у них появился? Просто у МЮ пропал, это да!
69Haya96
69Haya96
вчера в 22:39
А Аморим забил пенальти?...))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:38
    Fulham
    Fulham
    вчера в 22:29, ред.
    Класс конечно же сказался!
    Молодцы!
    He Э Г О ИС T
    He Э Г О ИС T
    вчера в 22:27
    Линда, как у тебя дела?.. Зиркзее.. 🤭
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     