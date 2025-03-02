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Лидирующая в Первой лиге «Балтика» не смогла одолеть «Шинник»

вчера, 21:01
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 0Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)ШинникМатч завершен

«Балтика» сыграла вничью с «Шинником» в матче 22-го тура Первой лиги (0:0).

Калининградская команда лидирует в турнире (46 очков). Ярославцы идут 14-ми (22 балла).

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Источник: soccer.ru
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North West
North West
вчера в 22:04
Первый блин комом.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:23
вся борьба впереди.
Балтика, Торпедо. Урал, Черноморец, Сочи.
надеюсь, автозаводцы вернутся более крепкой состоявшей командой.
ну и Урал нужен в Премьере.
Гость
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