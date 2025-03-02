Лидирующая в Первой лиге «Балтика» не смогла одолеть «Шинник»

«Балтика» сыграла вничью с «Шинником» в матче 22-го тура Первой лиги (0:0).
Калининградская команда лидирует в турнире (46 очков). Ярославцы идут 14-ми (22 балла).
«Балтика» сыграла вничью с «Шинником» в матче 22-го тура Первой лиги (0:0).
Калининградская команда лидирует в турнире (46 очков). Ярославцы идут 14-ми (22 балла).
Балтика, Торпедо. Урал, Черноморец, Сочи.
надеюсь, автозаводцы вернутся более крепкой состоявшей командой.
ну и Урал нужен в Премьере.
Балтика, Торпедо. Урал, Черноморец, Сочи.
надеюсь, автозаводцы вернутся более крепкой состоявшей командой.
ну и Урал нужен в Премьере.