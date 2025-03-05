Серия А может провести матч в США

Президент Серии А Эцио Симонелли рассказал о возможном проведении матча чемпионата Италии в США .

Для нас этот проект, безусловно, является целью. Нам также потребуется одобрение местной федерации для проведения такого мероприятия, но мы верим в это и хотим стать первыми в Европе, кто так сделает. Получится ли? Мы хотим попробовать, но всё будет зависеть от нашей способности договориться.