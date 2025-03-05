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Серия А может провести матч в США

сегодня, 08:48

Президент Серии А Эцио Симонелли рассказал о возможном проведении матча чемпионата Италии в США.

Для нас этот проект, безусловно, является целью. Нам также потребуется одобрение местной федерации для проведения такого мероприятия, но мы верим в это и хотим стать первыми в Европе, кто так сделает. Получится ли? Мы хотим попробовать, но всё будет зависеть от нашей способности договориться.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:19
Очередную фигню придумывают... играть будут не для своих болельщиков, а непонятно для кого...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:05
Игроков тащить за тыщу верст... Чего только не придумают
69Haya96
69Haya96
сегодня в 08:53
В последние годы все хотят играть в США.
Вещий
Вещий
сегодня в 08:52
Всем Добра!

Благодарю администрацию сайта и организаторов конкурса. Приз футболку получил. Всем желаю фарта и удачи!
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