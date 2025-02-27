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Опубликован календарь 22-го и 23-го туров Российской Премьер-Лиги

вчера, 21:45

РПЛ опубликовала расписание матчей 22-го и 23-го тура.

22-й тур

28 марта (пятница)

18:30. «Крылья Советов» – «Локомотив»

29 марта (суббота)

14:00. «Динамо» – «Оренбург»

16:30. «Химки» – «Пари НН»

19:30. ЦСКА – «Динамо» (Махачкала)

30 марта (воскресенье)

14:00. «Краснодар» – «Факел»

16:30. «Ахмат» – «Спартак»

19:30. «Зенит» – «Рубин»

31 марта (понедельник)

18:30. «Акрон» – «Ростов»

23-й тур

4 апреля (пятница)

19:00. «Пари НН» – «Оренбург»

5 апреля (суббота)

13:00. «Крылья Советов» – «Рубин»

15:15. «Факел» – «Ахмат»

17:30. «Локомотив» – «Зенит»

19:45. «Краснодар» – «Акрон»

6 апреля (воскресенье)

14:00. «Динамо» (Махачкала) – «Химки»

16:30. «Ростов» – «Спартак»

19:30. ЦСКА – «Динамо»

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Все комментарии
Drotik
Drotik
вчера в 23:47
Зенитушку придётся смотреть 30 марта.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:21
Олег, здорова!
Врубай Болонья - Милан..., поржёшь от души. Там на ВАРе , чувствуется, народ в кабине бухает, а на поле пацаны наивные - не в курсе. ))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:15
Эх!
Опять вторая половина начинается с огородов....
shur
shur
вчера в 22:29, ред.
...Март вот он завтра, а вот слово Апрель уже душу греет, весна грядёт!
69Haya96
69Haya96
вчера в 22:19
Командам скучно — они хотят соревноваться. Пора.
Гость
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