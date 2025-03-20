Эсковаль рассказал о любимых городах России

Защитник «Акрона» ответил на вопрос о любимых российских городах.

Наверное, на данный момент мне больше всего понравилась Москва, потому что мы много времени провели там, было достаточно времени погулять и посмотреть город. Много потрясающих мест, куда можно сходить, где можно провести время. Также понравился Санкт-Петербург, но, к сожалению, не было много времени, чтобы посмотреть его более детально. Приглянулась также Казань, но не успел полностью осмотреть город.