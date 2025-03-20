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Эсковаль рассказал о любимых городах России

сегодня, 10:47

Защитник «Акрона» Жоао Эсковаль ответил на вопрос о любимых российских городах.

Наверное, на данный момент мне больше всего понравилась Москва, потому что мы много времени провели там, было достаточно времени погулять и посмотреть город. Много потрясающих мест, куда можно сходить, где можно провести время. Также понравился Санкт-Петербург, но, к сожалению, не было много времени, чтобы посмотреть его более детально. Приглянулась также Казань, но не успел полностью осмотреть город.

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drug01
drug01
сегодня в 11:46
У нас большой выбор городов где можно провести время
478v43jtjzth
478v43jtjzth
сегодня в 11:15
Съездил бы в Читу и увидел как Москва ее обкрадывает.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:11
Москва как много в этом слове для сердца Жоао сошлось,
как много в нём отозвалось!)))
Гость
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