Нойер может пропустить первый матч с «Интером» в 1/4 финала Лиги чемпионов

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вчера, 23:21

Вратарь «Баварии» травмировал икроножную мышцу во время празднования гола Джамала Мусиалы в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (3:0) 6 марта.

Сообщается, что повреждение игрока оказалось серьезнее, чем предполагалось ранее. В мюнхенском клубе не рассчитывают на участие футболиста в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Интером». В «Баварии» надеются, что Нойер будет готов к ответному поединку.

Согласно другим источникам, Нойер имеет шансы восстановиться к первой игре с миланцами, другой голкипер «Баварии» восстановился после травмы стопы и на следующей неделе должен вернуться к занятиям в группе.