Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниГермания. Бундеслига 2024/2025

Нойер может пропустить первый матч с «Интером» в 1/4 финала Лиги чемпионов

вчера, 23:21

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер травмировал икроножную мышцу во время празднования гола Джамала Мусиалы в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (3:0) 6 марта.

Сообщается, что повреждение игрока оказалось серьезнее, чем предполагалось ранее. В мюнхенском клубе не рассчитывают на участие футболиста в первом матче 1/4 финала ЛЧ с «Интером». В «Баварии» надеются, что Нойер будет готов к ответному поединку.

Согласно другим источникам, Нойер имеет шансы восстановиться к первой игре с миланцами, другой голкипер «Баварии» Йонас Урбиг восстановился после травмы стопы и на следующей неделе должен вернуться к занятиям в группе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» назвала характер травмы Кубарси
Вчера, 15:41
ОфициальноНойер снова получил травму
Вчера, 13:34
Алиссон покинул расположение сборной Бразилии из-за травмы
Вчера, 09:03
ОфициальноКалафьори из-за травмы пропустит ответный матч Лиги наций Италия — Германия
21 марта
Арнаутович сообщил о панической атаке, возникшей у него в матче с Сербией
21 марта
Алиссон получил травму в матче против сборной Колумбии
21 марта
Сортировать
Все комментарии
q9z5kqh8rbvs
q9z5kqh8rbvs
сегодня в 07:14
Он и на одной ноге сможет выйти.
Bryan
Bryan
сегодня в 06:41
Шансы Интера увеличиваются.
8h73f7a9cq2q
8h73f7a9cq2q
сегодня в 06:20
С Интером справится и другой вратарь.
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 06:01
В профиле Йонаса Урбига фото с начальной школы взяли ?
112910415
112910415
сегодня в 05:37
должны справиться и без него
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:42
Надо значит аккуратно праздновать в его то годы>))))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:11, ред.
Травма глупая))) от радости.
Но может, это лучшему, без Нойера Бавария в защите будет аккуратней
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:49
А разве его нельзя заменить?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:44
Вообще ему пора на покой...
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 00:08
У Интера хорошие шансы обыграть эту полумертвую Баварию. Немцы абсолютно не впечатляют своей игрой
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:04, ред.
Да вратарь и не понадобится Баварии в этом матче
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 23:41
А вот это плохо! Скорее выздоравливай! И в ворота!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 